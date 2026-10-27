Exdirector de la Felcc explica las claves del operativo contra Marset

El operativo que permitió la captura de Sebastián Marset fue resultado de una planificación previa, labores de inteligencia y vigilancia de los lugares donde se encontraba el narcotraficante, según explicó el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Juan Carlos Ramos.

Durante una entrevista en El Mañanero, el coronel analizó los procedimientos aplicados durante la intervención y destacó la importancia de estudiar cada escenario para reducir los riesgos y evitar enfrentamientos armados.

Al referirse a las imágenes que muestran la aprehensión de Marset, su traslado al aeropuerto internacional Viru Viru y las actuaciones posteriores con autoridades estadounidenses.

“El operativo Marset no ha sido improvisado, ha obedecido total y netamente a una planificación”, manifestó.

Según explicó, el trabajo contempló la georreferenciación de los inmuebles, la vigilancia de los movimientos de las personas y la evaluación de los distintos escenarios antes de ejecutar la intervención.

“Cada uno de esos escenarios ha sido asegurado, ha sido controlado, ha sido estudiado, ha sido analizado de manera previa como mínimo digo yo unos siete o diez días”, manifestó.

Consultado sobre el trabajo coordinado para localizar y capturar al narcotraficante uruguayo, el coronel señaló que el intercambio de información con organismos internacionales y policías de otros países constituye una herramienta importante en las investigaciones contra estructuras criminales.

“Las fuerzas de la Policía, en combinación obviamente con sus pares, en este caso del Brasil, de igual manera con el apoyo de la DEA y algunas otras instituciones que tienen que ver con el manejo de información criminal, van compartimentando y van realizando principalmente los seguimientos”, señaló.

Tecnología y planificación para evitar riesgos durante los operativos

El coronel también se refirió a la importancia de contar con equipos tecnológicos avanzados para apoyar las investigaciones y mejorar los resultados de los operativos contra personas vinculadas con el narcotráfico.

Reconoció que la Policía Boliviana enfrenta limitaciones en materia de equipamiento técnico, una situación que puede dificultar las labores de vigilancia y recopilación de información criminal.

“La Policía, al no tener el equipo, el apoyo técnico de última gama, en realidad para el apoyo a sus diferentes operativos, para realizar funciones de investigación y recabar información de índole criminal, eso también es cierto”, expresó.

Finalmente, advirtió que, pese a la importancia de las capturas de alto impacto como la de Marset, las intervenciones deben ejecutarse con una planificación rigurosa para proteger a la población y evitar víctimas colaterales.

En su criterio, la combinación de inteligencia, tecnología y cooperación internacional es fundamental para enfrentar a las organizaciones criminales y mejorar la seguridad.