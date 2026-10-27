Nayar: “La Carta Orgánica es un contrato social del municipio”

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, destacó la participación de más de 47 instituciones en el inicio de la socialización de la propuesta de Carta Orgánica Municipal.

El documento contempla 90 artículos y 10 disposiciones transitorias, con propuestas relacionadas con la planificación urbana, el transporte público y la defensa del patrimonio natural.

“La Carta Orgánica es un contrato social del municipio, de la gente que compone a la ciudad”, afirmó Nayar, al resaltar la participación de juntas vecinales, controles sociales, cooperativas, universidades públicas y privadas, la Sociedad de Ingenieros y colegios de profesionales.

La autoridad anunció que la socialización continuará en los 15 distritos de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de recoger las propuestas de los vecinos.

Entre las principales propuestas figura la creación del Instituto Cruceño de Estadísticas y Planificación, que permitiría identificar dónde se necesitan hospitales, unidades educativas y otras infraestructuras.

“Santa Cruz ha crecido a pasos agigantados, pero Santa Cruz necesita crecer de manera ordenada y de manera planificada”, manifestó Nayar, al señalar que las decisiones deben estar respaldadas por datos, números y cifras.

Otro de los desafíos incluidos en la propuesta es la movilidad urbana, especialmente el transporte público. Nayar señaló que madres, estudiantes y profesionales pierden varias horas en sus desplazamientos y consideró necesario encontrar una solución estructural a este problema.

Además, destacó la protección del cordón ecológico y de los ríos Piraí y Grande. “Defender nuestros recursos naturales es defender nuestra vida”, expresó.

La presidenta del Concejo explicó que la Carta Orgánica permitirá establecer normas propias para la ciudad y delimitar las competencias municipales. Como ejemplo, cuestionó los procedimientos relacionados con el uso de grúas para retirar vehículos y afirmó que el municipio debe ejercer sus atribuciones en materia de tráfico y transporte.

“Lo que buscamos es la profundización de nuestra autonomía y recuperar las competencias que nos consigna la Constitución”, remarcó.