Inspección revela indicios de actividad minera ilegal en Cocapata

Campamentos, maquinaria y equipos vinculados a trabajos mineros fueron identificados durante una inspección realizada el 17 de octubre por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Cochabamba en el área denominada “Tita Luz de Luna”, ubicada en el municipio de Cocapata, en ese departamento.

La intervención se realizó a requerimiento del Ministerio Público y estuvo encabezada por el director departamental de la AJAM Cochabamba, Daniel González, con la participación del investigador asignado al caso y efectivos policiales, informó la institución.

Según el informe de la autoridad departamental, ante la llegada de la comitiva, personas vinculadas al área habrían intentado retirar al personal y la maquinaria, dejando los campamentos aparentemente vacíos. Sin embargo, durante la inspección se identificaron indicios materiales relacionados con la presunta actividad minera ilegal.

Entre los principales hallazgos se encuentran campamentos en condiciones de uso, palas, cargadoras, tornamesas y lavaderos de mineral, elementos que fueron registrados y documentados en el acta correspondiente para su incorporación a la investigación.

Los indicios recabados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las actuaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Fuente: ABI.