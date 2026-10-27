Sucre avanza en la conversión de micros de diésel a GNV: ¿cuáles son los requisitos para acceder al programa?

Sucre dio un paso hacia la conversión del transporte público con la inspección del primer micro transformado de diésel a Gas Natural Vehicular (GNV). La iniciativa forma parte del Programa Nacional de Renovación de Vehículos Patria, que busca ampliar esta alternativa a más regiones del país tras el levantamiento de la subvención al diésel.

La inspección se realizó este lunes como parte del programa creado mediante el Decreto Supremo 5726, impulsado por el presidente Rodrigo Paz y ejecutado por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Los micros transformados a GNV ya circulan en Santa Cruz y Tarija, mientras se realizan gestiones para extender el beneficio a otros departamentos, previa coordinación con los choferes.

El director de la Entidad Ejecutora de Renovación Vehicular Patria (EERV-Patria), Leonardo Velarde, acelera las gestiones para implementar el programa, cuyos principales beneficiarios son los transportistas del servicio público federado, libre y cooperativo.

Además de la conversión de motores de diésel a GNV, el programa contempla el financiamiento para renovar vehículos, el mantenimiento de equipos y la recalificación y reposición de cilindros.

¿Cómo pueden acceder los transportistas?

Los interesados deben presentar una carta dirigida al director de la EERV-PATRIA, especificando la modalidad de conversión, además de los siguientes documentos:

Fotocopia del certificado de inspección de IBMETRO y calco de la serie de los equipos.

Fotocopia de la cédula de identidad del beneficiario.

Fotocopia del RUAT del vehículo y, si corresponde, un documento que acredite la transferencia o propiedad.

Fotocopia del SOAT vigente.

Fotocopia de una factura o aviso de cobranza de luz, agua o gas domiciliario.

Para consultas, los transportistas pueden comunicarse a la línea gratuita 800-10-6505 o a los teléfonos 2145491, 2146367 y 2146398.

Con la primera unidad inspeccionada en Sucre, PATRIA avanza en su objetivo de extender la conversión vehicular a GNV a más sectores del transporte público del país.