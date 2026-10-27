“Son nuestras reglas”: Concejo inició socialización de Carta Orgánica

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, anunció que desde el 5 de noviembre se socializará el proyecto de Carta Orgánica en los 15 distritos de la ciudad, con el objetivo de recoger propuestas de los vecinos y aprobar el documento hasta diciembre de este año.

“El futuro de Santa Cruz depende de los ciudadanos, depende de cada cruceño, de cada cruceña que aporta con su granito de arena, así que este debe ser un proceso abierto y construido con todos y para todos”, afirmó.

La propuesta contempla la creación del Instituto Cruceño de Estadística y Planificación para organizar el crecimiento urbano con información técnica.

“Santa Cruz necesita seguir creciendo, pero no puede hacerlo de manera desordenada. Tiene que hacerlo de manera sistemática, con orden, con planificación, y eso va a ser posible solamente con la obtención de datos fehacientes y reales”, sostuvo la presidenta del Concejo.

Otro de los ejes es la movilidad urbana, además de la implementación de un gobierno abierto que permita a la población conocer el destino de los recursos públicos.

El proyecto también incluye programas de cumplimiento normativo para fortalecer la lucha contra la corrupción y promover una gestión municipal más transparente.

Respecto a la posibilidad de elegir a los subalcaldes mediante el voto ciudadano, Nayar explicó que existen sentencias constitucionales que establecen la inconstitucionalidad de aplicar esa modalidad.

La socialización comenzará el 5 de noviembre e incluirá a subalcaldías, controles sociales, juntas vecinales y ciudadanos interesados. Las propuestas podrán remitirse al Concejo Municipal o presentarse durante las reuniones distritales.