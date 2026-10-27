“De héroe a villano”: Expertos analizan participación de Ferrufino en la captura de Marset

Juan Marcelo Ferrufino Rojas expresó su preocupación durante la audiencia en la que la Justicia dispuso seis meses de detención preventiva en su contra por presuntas irregularidades vinculadas al operativo de captura de Sebastián Marset.

En este sentido, el abogado y máster en Seguridad Ciudadana, Dr. Omar Durán, señaló que “hay que destacar la negociación que hace en un momento determinado el Cnel. Ferrufino, siendo que él estaba dirigiendo operaciones en un inmueble que brindaba seguridad a Marset”.

En este contexto, explicó que “de un inmueble al otro hay una diferencia de entre 7 u 8 minutos de distancia en vehículo, no están lado a lado, es un primer elemento fundamental”.Asimismo, el experto añadió que “ante esta situación donde él ha sido inicialmente el héroe y hoy es el villano, de acuerdo a la disposición de la autoridad judicial, se tendría que tener claridad de dónde salieron esas maletas, si del inmueble del Delta 1 o del Delta 2”.

El especialista Durán remarcó que “donde estaba Marset que era el prioritario, no estaba el Cnel. Ferrufino, estaban otros coroneles, Moreno y Correa, uno de ellos está a buen recaudo”. Además, el jurista se refirió al rol fiscal señalando que “el Ministerio Público no tuvo participación efectiva en ese momento por los cuestionamientos a Roger Mariaca”.

La complejidad de la operación táctica de alto riesgo

Por su parte, el exdirector de la Felcc, Cnel. Rubén Barrientos, afirmó que “esta es una operación policial de captura de alto riesgo, porque el principal objetivo es una persona buscada internacionalmente, además porque tiene una seguridad blindada y con mucho apoyo externo, algunas instituciones que le dan información y apoyo”.

El exjefe policial detalló que “en esta operación, los objetivos son dos inmuebles, donde estaban los venezolanos con la hermana de Marset y el otro donde estaba Sebastián Marset”.

El Cnel. Rubén Barrientos indicó que “en primera instancia se ve al Cnel. Ferrufino que usa la negociación para lograr que se rindan estas personas armadas y que salgan sin hacer uso de sus armas”, agregando que él manifiesta que estaba en ese inmueble y que otro grupo estaba en el otro donde estaba Marset.

Finalmente, sostuvo que “en una operación de alto riesgo policial se dividen las tareas y los objetivos también, porque primero hay una operación previa de inteligencia, análisis y la resolución de infiltrarse, introducirse al lugar de operaciones, donde están estas personas”, resaltando que lo que él ha hecho es disuadirlos para que se entreguen de forma voluntaria.