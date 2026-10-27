Giuseppe Benignini impactó al jurado convertido en Ryuk de "Death Note"

¡Una presentación de miedo! La semana de Halloween continúa sorprendiendo en La Gran Batalla y esta vez fue el turno de Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY, quienes transformaron el escenario en un universo oscuro, lleno de misterio, suspenso y creatividad.

El segundo equipo de la noche apostó por una propuesta inspirada en Ryuk, el inquietante personaje de la serie japonesa «Death Note», acompañado de la canción «El Nuevo Mundo». Con una puesta en escena que incluyó elementos de terror, movimientos expresivos y un llamativo juego de hilos, los participantes lograron transmitir la esencia del personaje y captar la atención del jurado.

Uno de los primeros en expresar su entusiasmo fue Tito Larenti, quien destacó el compromiso de Giuseppe y el esfuerzo que demuestra en cada una de sus apariciones sobre el escenario.

«A mí me encantó, me gustó mucho la propuesta. Trabajas y lo demuestras en el escenario, haces muy buenas presentaciones y te metiste en el personaje», señaló.

Sin embargo, también recomendó que algunos integrantes del cuerpo de baile exploren nuevos recursos y eviten repetir los mismos movimientos en sus coreografías.

Por su parte, Quimey del Río elogió la interpretación del personaje y resaltó la manera en que el equipo utilizó el suspenso como recurso para generar miedo.

«Me gustó mucho la idea de los hilos. El terror, más que ver al monstruo, está en la expectativa, y tienen que jugar con eso. La fisicalidad y la postura estuvieron muy bien. Buen nivel», expresó.

Gabriela Zegarra también se mostró satisfecha con la propuesta, asegurando que el equipo consiguió transmitir exactamente la sensación que esperaba de una presentación inspirada en Halloween.

«Siento que hicieron un trabajo correcto en todo sentido. Nos dio miedo y es lo que esperábamos en la presentación. Excelente», manifestó.

Mientras tanto, Elka Meyer destacó la creatividad del montaje y, especialmente, la capacidad del equipo para contar una historia comprensible incluso para quienes no conocen la serie.

«Más allá de haber estudiado el concepto, lo importante es que alguien que nunca vio la historia pueda entenderla. Me encantó la creatividad y la forma en que mostraron al personaje. Buen trabajo», comentó.

Tras recibir los comentarios positivos del jurado, Giuseppe Benignini expresó su felicidad y satisfacción por el trabajo realizado junto a su academia.

«Feliz y encantado porque estamos trabajando bastante», manifestó el participante, quien también aprovechó para agradecer al equipo de producción, maquillaje y vestuario por contribuir a la presentación.

Con una propuesta que combinó actuación, creatividad y suspenso, Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY cerraron su participación de la noche dejando una impresión positiva entre los jueces.