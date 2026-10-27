El reality de Red Uno dio inicio a una nueva semana de competencia con una temática muy especial: Halloween, que pondrá a prueba la creatividad, la interpretación y las habilidades artísticas de los equipos.

A lo largo de la semana, los participantes deberán sorprender al jurado con presentaciones inspiradas en esta celebración. Sin embargo, la emoción irá mucho más allá del escenario, ya que los jueces tendrán la responsabilidad de enviar a uno de los equipos a la gala de eliminación, mientras que los coaches también tendrán una decisión clave al elegir a otro de los nominados.

Kate Peruccy abrió la competencia con una emotiva interpretación de "Coco"

El primer equipo en enfrentar este nuevo desafío fue Kate Peruccy junto a la Academy Crew, que apostó por una puesta en escena inspirada en la película animada «Coco», recreando al personaje de Imelda al ritmo de la canción "La Llorona".

Con una propuesta cargada de dramatización, baile y emoción, el equipo buscó transportar al público al universo de la película. Aunque la presentación tuvo algunos contratiempos, los participantes lograron recuperarse y continuar con su coreografía.

Elka Meyer fue una de las primeras en destacar el desempeño del equipo. Aunque reconoció que hubo un momento accidentado, valoró la capacidad de los bailarines para sobreponerse y continuar con la presentación.

«Esta presentación me pareció muy buena, me gustó muchísimo. Hubo una parte accidentada, pero se compusieron y siguieron bailando. Lo hicieron muy bien», expresó.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó los detalles de la puesta en escena y el esfuerzo colectivo para recrear diferentes momentos de la película. También recordó la importancia de recibir las críticas como una oportunidad para seguir creciendo.

«Me gustaron los detalles. Hay cosas que pulir, pero hicieron muchas partes de la película y siento que les salió muy bien. Me lo creí, me gustó», comentó.

Quimey del Río elogió la dramatización y la interpretación de Kate, especialmente su trabajo de sincronización labial (lip sync) y expresión corporal. Sin embargo, señaló un detalle técnico durante uno de sus movimientos sobre el escenario.

«Me gustó la dramatización que hicieron. En el caso de Kate, muy buen trabajo con el lip sync y la fisicalidad. Muy buen trabajo, chicos», destacó.

Finalmente, Tito Larenti valoró la actuación y el esfuerzo por representar fielmente al personaje, aunque observó algunos errores en los bailarines. Además, aprovechó para recordar que las observaciones del jurado buscan contribuir al crecimiento de los participantes.

«Me gustó la interpretación, el trabajo y la actuación. El personaje lo observaste muy bien. Las devoluciones de nosotros no son un ataque, son para que mejoren», manifestó.

Con una primera presentación que combinó emoción, fantasía y algunos desafíos técnicos, Kate Peruccy y la Academy Crew inauguraron la semana de Halloween en La Gran Batalla.