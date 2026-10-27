¡Duelo de alto voltaje! Kate Peruccy y Giuseppe Benignini se enfrentan esta noche

Este lunes 26 de octubre, Kate Peruccy junto a la Academy Crew y Giuseppe Benignini con la Academia UN1TY protagonizarán una nueva noche de competencia con una temática especial.
26/10/2026 20:39
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¡La competencia se pone cada vez más intensa! El escenario más grande de la televisión boliviana vuelve a encender sus luces este lunes con el inicio de una nueva semana de desafíos en La Gran Batalla, donde dos equipos llegarán dispuestos a dejarlo todo y conquistar al público.
Esta vez, Kate Peruccy y la Academy Crew se medirán frente a Giuseppe Benignini y la Academia UN1TY, en un enfrentamiento que promete desbordar energía, creatividad y talento con una nueva temática que pondrá a prueba sus habilidades sobre el escenario.
Tras una semana cargada de emociones, los participantes regresan con las pilas recargadas y las ganas de demostrar que tienen todo lo necesario para seguir brillando en la competencia. Las coreografías, la actitud y las sorpresas serán protagonistas de una noche que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Vive toda la intensidad de La Gran Batalla, este lunes, desde las 20:45, solo por la señal de Red Uno.
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