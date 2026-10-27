María Juana hizo vibrar La Gran Batalla junto al ballet Paso Adelante

¡Una noche llena de música, tradición y orgullo nacional! El escenario de La Gran Batalla se vistió de gala para recibir a María Juana, una de las agrupaciones referentes del folclore boliviano, que llegó con toda su energía y el ritmo contagioso del caporal.

La agrupación cochabambina, que recientemente estrenó su nueva canción «Alma de Caporal», fue una de las grandes protagonistas de la velada, llevando al escenario una propuesta cargada de identidad cultural, pasión y sentimiento por Bolivia.

Pero la emoción no terminó ahí. María Juana estuvo acompañada por el ballet Paso Adelante, cuyos integrantes se preparan para llevar el talento y la danza boliviana a una competencia internacional en Argentina, donde tendrán la misión de representar al país.

La combinación de música y danza convirtió esta participación en una celebración de nuestras raíces, destacando el esfuerzo, la disciplina y el talento de los artistas que mantienen vivas las tradiciones nacionales.