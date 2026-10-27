Defensa denuncia "pena anticipada" para el exjefe de Inteligencia Marcelo Ferrufino

El teniente coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, exjefe de Inteligencia de la Policía Boliviana, fue recluido con seis meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya dentro de las investigaciones del caso Marset. Ante esta medida, su abogado defensor, Fredy Velázquez, calificó la decisión judicial de "injusta" y aseguró que su cliente está cumpliendo una "pena anticipada" basada únicamente en un video difundido en redes sociales que, según la defensa, se encuentra alterado y no corresponde al lugar de los hechos.

La estrategia de la defensa: El principio de ubicuidad y las dos casas

El núcleo de la defensa del coronel Ferrufino se sostiene en el principio de ubicuidad, argumentando que durante el operativo simultáneo para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, existieron dos domicilios completamente distintos y distantes.

Según Velázquez, mientras otros mandos policiales operaban en la primera residencia donde se encontraba Marset, el teniente coronel Ferrufino lideraba una misión delicada en una segunda casa de seguridad junto a su equipo, la cual albergaba al grupo de seguridad del narcotraficante y contaba con armamento de guerra y granadas.

"El teniente coronel Ferrufino tiene desde las 2:55 de la madrugada y todo el resto del día ha estado en la segunda casa. No así en la casa donde se encuentra esas imágenes de video. (...) No existía la probabilidad de autoría en lo que se le ha señalado él como delitos endilgados", aseveró el jurista.

La defensa enfatizó que la negociación técnica dirigida por Ferrufino en la segunda vivienda evitó una confrontación armada con posibles bajas o heridos, logrando la aprehensión de la hermana de Marset y los guardias de seguridad sin que su defendido haya pisado jamás la primera residencia de donde presuntamente se sustrajeron maletas y objetos de valor.

Corroboración de testigos y reclamo ante la justicia

El equipo legal destacó que la tesis de la defensa se vio respaldada recientemente por declaraciones de otros implicados en el operativo, como el teniente coronel Erick Correa. Para Velázquez, estas manifestaciones confirman que Ferrufino cumplió estrictamente con sus funciones tácticas sin apartarse de su puesto de mando.

La defensa sostiene que la imputación formal presentada por el Ministerio Público tipifica cinco delitos (peculado, incumplimiento de deberes, hurto agravado, concusión y cohecho pasivo) sin aportar elementos materiales sólidos más allá de un video fragmentado que no ha sido sometido a pericias técnicas.

Los abogados presentaron un memorial para una declaración ampliatoria ante la fiscalía, respaldada por el testimonio de más de 20 efectivos policiales que habrían participado en la segunda casa y que atestiguarían que Ferrufino permaneció en el lugar desde el inicio hasta la culminación del operativo.

Velázquez remarcó el impacto emocional y humano sobre el oficial, quien dedicó más de 20 años a la lucha contra el narcotráfico en el país, encontrándose ahora confinado en un recinto penitenciario de máxima seguridad.

"Él está pagando por algo que no ha hecho. Lo que a él le importa es demostrar ante la sociedad, ante su institución, de que él no ha participado en lo que se señala en el video que ha sido reproducido a través de las redes sociales", concluyó el abogado defensor, al tiempo de exigir celeridad en la etapa investigativa para lograr la libertad de su cliente.