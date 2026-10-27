“Se llevaron una caja fuerte”: Policía plantea hipótesis tras muerte de médico en Trinidad

En la zona de San Vicente de Trinidad, en Beni, tras el hallazgo del cuerpo del médico César Reyes, el Cnl. Msc. Cad. Jorge Yáñez, director departamental de la Felcc Beni, informó que se presume que el móvil principal de este hecho ha sido el robo de la caja fuerte.

La autoridad policial añadió que la víctima estaba maniatada de pies y manos con una cinta de embalaje, precintos y manillas plásticas, cubriéndole la cara y las vías respiratorias. Esto generó que la víctima pierda la vida como consecuencia de una asfixia mecánica.

El Cnl. Jorge Yáñez detalló sobre los atacantes que se trataría de 3 personas que se encontraban encapuchadas y con armas de fuego, además de que podrían haber sido más por las dimensiones de la caja fuerte.

La autoridad agregó que “en el cuarto de la segunda víctima, lo golpean, pierde el conocimiento. En el segundo cuarto realizan la misma acción y se sustrae de esta habitación una caja fuerte, por el momento desconocemos su contenido”.

Respecto al rescate, el Cnl. Jorge Yáñez indicó que “posteriormente nos informaron que había una segunda víctima que fue trasladada al hospital”. Asimismo, el jefe policial remarcó que “el Comando dptal. ha prestado el personal necesario para que custodie a la víctima en el hospital”.

Reporte médico del sobreviviente

Sobre la atención de la segunda víctima identificada como Julio Alfred C., el médico Darío Pedraza informó que “en el servicio de Emergencias recibimos a las 9:45 a.m. una persona de sexo masculino traído por los Bomberos Voluntarios, presentaba heridas contuso-cortantes por haber recibido un golpe en la región parietal además de un edema bipalpebral, edema en ambos ojos, equimosis en el ojo, presentaba una herida contuso-cortante a la altura del labio superior en la parte interna, equimosis en la parte del hombro, lesiones térmicas en ambas muñecas y a nivel de los tobillos”. El doctor concluyó su informe señalando que se lo veía emocionalmente muy afectado.

Sobre el estado de las indagaciones y la recolección de pruebas, el Cnl. Jorge Yáñez afirmó que “no hemos encontrado cámaras de seguridad ni DVRs en la casa”.

En este sentido, la autoridad policial concluyó sobre la declaración del sobreviviente que aún no se le ha tomado por su estado de salud”.