Halloween 2026: ideas de disfraces para sorprender este 31 de octubre

La celebración de Halloween es una oportunidad para dejar volar la imaginación con atuendos clásicos, propuestas inspiradas en películas y series, y opciones creativas que se pueden preparar en casa sin gastar demasiado.

Entre las opciones que destacan en las búsquedas figuran disfraces inspirados en Scooby-Doo, X-Men, Toy Story y distintas películas de terror.

Disfraces de pareja: personajes que vuelven a ser tendencia

Entre las propuestas para parejas sobresalen los atuendos inspirados en personajes conocidos de la cultura popular. La lista de referencia incluye a Scooby-Doo y Shaggy, Cíclope y Jean Grey, además de WALL-E y Eva.

También aparecen opciones como Ricky Bobby y Carley Bobby, Woody y Tiro al blanco, así como combinaciones de vaqueros y ángeles para quienes prefieren un disfraz sin depender de una película específica.

Disfraces para niños: música, animación y superhéroes

Las alternativas infantiles combinan personajes animados, figuras musicales y superhéroes. Entre los nombres de la lista figuran Ash Ketchum, Hannah Montana, Spider-Gwen, Pomni, Grogu y Michael Jackson, inspirado en el videoclip de Thriller.

Para los más pequeños, lo recomendable es elegir disfraces cómodos, con materiales suaves y accesorios que no dificulten la visión ni el movimiento.

Disfraces para mascotas: opciones originales y divertidas

Nuestras mascotas también tienen un lugar en las tendencias de Halloween. Entre las ideas recopiladas aparecen los disfraces de ciempiés, lata de refresco, papa al horno y cucaracha.

La lista incluye además personajes como Tiro al blanco, de Toy Story; Pua, de Moana; y Mate, de Cars.

En estos casos, es importante que el atuendo no limite la respiración, la movilidad ni la capacidad del animal para caminar. También se recomienda evitar piezas pequeñas que pueda morder o tragar.

Películas de terror: disfraces para quienes buscan asustar

Para quienes prefieren una apariencia aterradora, las tendencias incluyen personajes vinculados a producciones de horror como Buddy, Madre siniestra, Susurran tu nombre, El pasajero del diablo y Brute 1976.

También figuran referencias a Resident Evil, Aracnofobia, Hokum y Backrooms. Algunos nombres corresponden a personajes específicos, mientras que otros hacen referencia a las producciones en general.

Estas propuestas pueden recrearse con máscaras, maquillaje de efectos especiales y vestuario oscuro, siempre procurando que los accesorios permitan ver y desplazarse con seguridad.

Disfraces clásicos que nunca pasan de moda

Los atuendos tradicionales siguen siendo una opción para quienes quieren celebrar Halloween sin necesidad de seguir las últimas tendencias. Algunos se pueden armar con prendas que ya están en casa y maquillaje sencillo.

1. Vampiro: una capa negra, ropa oscura, colmillos y maquillaje pálido permiten recrear uno de los personajes más reconocidos de Halloween.

2. Bruja: el sombrero puntiagudo, el vestido negro y una escoba son los elementos tradicionales de este disfraz. También se pueden añadir detalles morados o verdes.

3. Zombi: la ropa vieja, el maquillaje que simula heridas y las ojeras marcadas ayudan a conseguir una apariencia aterradora.

4. Novia cadáver: un vestido blanco, maquillaje pálido, sombras oscuras y detalles que simulen un atuendo antiguo son algunas de las claves de esta propuesta.

5. Calabaza: es una de las alternativas más populares para los niños pequeños. El color naranja, los detalles verdes y el rostro característico de la calabaza permiten crear un disfraz sencillo y reconocible.

6. Fantasma: una tela blanca y algunos detalles oscuros pueden dar vida a este personaje clásico. Si se utiliza para niños, es importante que no cubra los ojos ni dificulte la movilidad.

7. Esqueleto: los huesos blancos sobre ropa negra, junto con el maquillaje facial, forman un atuendo que puede adaptarse tanto a adultos como a niños.

8. Momia: las vendas o tiras de tela blanca sobre ropa cómoda permiten recrear este personaje tradicional, procurando que no queden sueltas ni dificulten caminar.