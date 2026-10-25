¡Ni limusina ni carruaje! Novia sale de su boda montada en un burro en Cliza

Una novia sorprendió al salir de su ceremonia religiosa montada sobre un burro en el municipio de Cliza, en Cochabamba. La particular escena comenzó a circular en redes sociales y llamó la atención por la original forma en la que la recién casada recorrió la plaza principal.

Vestida de blanco y en medio de una caravana matrimonial, la protagonista de esta historia se convirtió en el centro de las miradas durante una celebración que rompió con las tradicionales salidas de los novios después de una ceremonia religiosa.

De acuerdo con las imágenes difundidas, la mujer aparece con su vestido de novia mientras se desplaza montada sobre el animal por la plaza principal de Cliza, municipio del Valle Alto cochabambino.

La escena destaca por el contraste entre la elegancia del vestido blanco y el particular medio de transporte elegido para el recorrido.

La singular salida matrimonial se convirtió en el detalle más comentado de la celebración.

Durante el recorrido también se observa a los recién casados acompañados por sus damas de honor, familiares y otras personas que formaban parte del cortejo matrimonial.

La presencia del burrito fue el detalle que hizo destacar esta celebración frente a las tradicionales caravanas de recién casados.

La imagen comenzó a compartirse en redes sociales, donde llamó la atención por la manera diferente en que la novia salió de su ceremonia.