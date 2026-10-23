¡Sin riesgos ni cortes! Ideas creativas para decorar calabazas de Halloween en familia

Con la llegada de Halloween, la emoción por los disfraces, los dulces y las decoraciones se apodera de los hogares. Sin embargo, más allá de la estética aterradora que caracteriza a esta temporada, existe una vertiente tierna y colorida pensada para disfrutar con los más pequeños de la casa. Entre las actividades preferidas por los niños, las manualidades ocupan un lugar estelar, y la decoración de calabazas se consolida como un imperdible para compartir en familia de manera totalmente segura y sin la necesidad de usar objetos punzocortantes.

Ideas para decorar calabazas en Halloween. Foto: Pinterest @livingtickled

Creatividad sin límites: ¡Adiós al cuchillo!

Para sumar a los niños pequeños a los preparativos de la noche más misteriosa del año, la clave está en dejar de lado el tallado tradicional y apostar por materiales manuales que estimulen su imaginación. Personajes clásicos como brujas, fantasmas, vampiros, monstruos o simpáticas momias pueden cobrar vida con colores vibrantes y texturas variadas, según publica el portal El Heraldo de México.

Idea para decorar calabazas con niños pequeños. Foto: Pinterest @flower21214

Entre los elementos más versátiles y seguros destacan:

Pinturas acrílicas: Ideales para plasmar bases de colores vivos o usar las manos y pinceles.

Ojitos movibles y limpiapipas: Perfectos para transformar cualquier calabaza en una divertida araña o criatura fantástica.

Estambre, vendas y papel: Excelentes para envolver calabazas estilo "momia" o crear cabelleras alocadas.

Pegamento escolar y telaraña artificial: Permiten añadir capas de textura de forma rápida y sencilla.

Calabaza decorada como bruja. Foto: Pinterest @AddictedToOrganization

Tip para familias con adolescentes: Si en la actividad participan niños más grandes, se pueden incorporar elementos un poco más tenebrosos como sangre artificial o dulces en forma de cono para simular colmillos y dientes afilados.

Mucho más que juego: Los valiosos beneficios del trabajo manual

Más allá de la diversión inmediata, involucrar a los niños en proyectos creativos durante esta época aporta múltiples ventajas para su desarrollo integral:

Fortalecimiento de vínculos afectivos: Compartir tiempo de calidad alrededor de la mesa fomenta la conversación, crea recuerdos positivos y hace que los menores se sientan escuchados y valorados. Estimulación de la imaginación: Experimentar con distintas texturas y colores ayuda a los niños a resolver retos creativos y expresar sus ideas con libertad. Gestión de emociones y miedos: A través del juego simbólico y los personajes de misterio, los niños exploran temores comunes en un entorno seguro, aprendiendo a diferenciar la fantasía de la realidad según su etapa de crecimiento.

Para garantizar que la jornada sea un éxito absoluto, los especialistas sugieren mantener siempre la supervisión de un adulto, asegurando que el espacio de trabajo se convierta en un entorno de aprendizaje, risas y convivencia familiar.

Araña, personaje para decorar una calabaza en Halloween. Foto: Pinterest @jenelane