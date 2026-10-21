Mhoni Vidente revela trasfondo oscuro en trágica muerte de cura en Ecuador

El pasado 17 de octubre de 2026, el presbítero Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció en Guayaquil, Ecuador, tras caerle encima una cruz de madera durante una misa en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, según lo que reporta el portal El Heraldo de México. Ante este impactante suceso, la famosa astróloga Mhoni Vidente sostuvo que "aquí fue un problema del demonio".

De acuerdo con la pitonisa latinoamericana, este funesto acontecimiento responde a un intento fallido del plano espiritual maligno por atentar contra la máxima autoridad de la Iglesia católica. Al respecto, la astróloga afirmó que "Lucifer esperaba llevarse al Papa, a quitarle la vida, y como no pudo, manda manifestaciones malignas en el mundo entero".

La vidente enfatizó la precisión del trágico hecho al remarcar que la enorme estructura religiosa cayó directamente sobre la cabeza del sacerdote mientras ejercía su ministerio.

Analizando las circunstancias del templo de Guayaquil, la vidente descartó que la caída del pesado símbolo sagrado fuera un simple evento fortuito derivado de movimientos telúricos en la zona. Para argumentar su postura, ella aseveró que "la cruz se pudo haber caído sin nadie adentro, con el sismo que tuvo Ecuador, en la madrugada, en la noche, pero no, se cayó cuando el padre estaba ahí".

Finalmente, el análisis astrológico advierte a la audiencia sobre un periodo de gran inestabilidad y eventos desafortunados a nivel global. A modo de contundente advertencia para los próximos días, la famosa clarividente concluyó asegurando que "ahí te das cuenta que el demonio está en todos lados, vienen cosas peores todavía".