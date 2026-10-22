¿Te acuerdas de la épica e icónica pelea de cumpleaños entre dos hermanas que dio la vuelta al mundo? ¡El tiempo vuela! Han pasado 6 años desde aquel inolvidable momento que desató miles de memes, y las protagonistas regresaron para revivir la escena exacta que cautivó a las redes sociales.

En el video original, que se convirtió en un fenómeno viral global, una pequeña soplaba las velas de su pastel de cumpleaños cuando su hermana mayor se adelantó y apagó la vela, provocando una reacción inmediata de furia y un divertido enfrentamiento a tirones de cabello que quedó grabado para la historia de los virales.

Ahora, seis años después, las jóvenes decidieron recrear cuadro por cuadro aquel divertido instante. Con una temática de cumpleaños similar, globos y un pastel adornado con princesas, las hermanas se colocaron frente a frente para revivir la tensión del clásico momento.

En esta nueva versión, la actitud cambió por completo; tras soplar las velas de manera pacífica, ambas demuestran que el amor de hermanas triunfó y que los años han pasado, cambiando los tirones de pelo por risas y complicidad.

Los usuarios de plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter) no han dejado de comentar sobre este tierno y nostálgico regreso. Comentarios como "¡El multiverso de los memes ha evolucionado!" y "Cómo pasa el tiempo, ahora sí soplaron la vela en paz" inundan las publicaciones, demostrando que internet no olvida a sus joyas virales.

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