¡Atención! Quizás estás guardando algunos alimentos en el lugar equivocado y no lo sabías. Aunque muchas personas acostumbran colocar todas las frutas y verduras en el refrigerador, no siempre es la mejor alternativa para conservar su sabor, textura y frescura.

Alimentos como la lechuga, las zanahorias, el brócoli y los frutos rojos necesitan temperaturas bajas para mantenerse en buenas condiciones durante más tiempo.

Sin embargo, otros productos, como las papas, cebollas, ajos y plátanos, pueden conservarse mejor fuera de la heladera, siempre que se encuentren en un lugar adecuado.

Y uno de los errores más frecuentes ocurre con el tomate.

El tomate es una de las frutas que más dudas genera al momento de guardarlo.

Los especialistas en conservación de alimentos explican que los tomates enteros que todavía no han madurado deben mantenerse a temperatura ambiente, alejados de la luz solar directa.

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Esto permite que continúen su proceso de maduración y desarrollen sus características de sabor, aroma y textura.

Estos alimentos sí necesitan refrigeración

Los frutos rojos, como fresas, moras y arándanos, se conservan mejor a temperaturas bajas.

Lo mismo sucede con las uvas y las verduras de hojas verdes, como lechuga y espinaca.

Las zanahorias, el brócoli y la coliflor también se benefician del almacenamiento refrigerado.

En el caso de las proteínas y los lácteos, la refrigeración es especialmente importante para mantener la inocuidad alimentaria.

Carnes, pescados, mariscos, leche y quesos frescos deben conservarse a temperaturas seguras, de acuerdo con las indicaciones de cada producto.

¿Qué alimentos se conservan mejor fuera de la heladera?

Las papas, cebollas, ajos y camotes enteros deben mantenerse en lugares frescos, secos y ventilados, protegidos del sol.

Los plátanos también suelen conservarse fuera del refrigerador mientras terminan de madurar.

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Otros alimentos, como el pan, el café y el chocolate, generalmente no necesitan refrigeración, aunque sus condiciones ideales de almacenamiento dependen del calor y la humedad del ambiente.

Las frutas tropicales, como la papaya, la piña y el mango, pueden permanecer fuera hasta alcanzar su maduración.

Si ya están maduras y no van a consumirse pronto, el refrigerador puede ayudar a conservarlas durante más tiempo.

La recomendación cambia cuando los alimentos ya fueron pelados, cortados o preparados.

Frutas como la sandía y el melón pueden permanecer enteras fuera del refrigerador durante su maduración, pero una vez cortadas necesitan frío.

Una buena organización del refrigerador permite aprovechar mejor los alimentos y evitar que se deterioren antes de tiempo.

Se recomienda mantener las carnes crudas separadas de los productos listos para consumir, conservar las frutas y verduras según sus necesidades y evitar que se acumule demasiada humedad.