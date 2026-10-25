El próximo viernes 13 de noviembre de 2026 se ha convertido en tema de conversación debido a un antiguo estudio científico que relacionó esa fecha con el crecimiento de la población mundial.

Algunas publicaciones aseguran que una investigación realizada hace más de seis décadas habría anunciado el fin de la humanidad. Sin embargo, el verdadero significado del estudio es muy diferente.

No existe evidencia científica de que el mundo vaya a terminar el 13 de noviembre. La fecha corresponde a un cálculo matemático realizado bajo condiciones hipotéticas sobre el aumento de la población.

El 4 de noviembre de 1960, la revista científica Science publicó una investigación titulada “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, que puede traducirse como “Día del Juicio Final: viernes 13 de noviembre de 2026”.

El trabajo fue elaborado por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, investigadores vinculados a la Universidad de Illinois, en Estados Unidos.

Los autores analizaron información histórica sobre el crecimiento de la población humana durante aproximadamente dos mil años.

Su objetivo era estudiar qué ocurriría si la tendencia de crecimiento acelerado observada en esos registros continuaba indefinidamente.

El cálculo matemático señalaba una población infinita

A partir de los datos analizados, los investigadores elaboraron un modelo que proyectaba el crecimiento de la población mundial.

El resultado situaba el 13 de noviembre de 2026 como el momento en el que la población se aproximaría matemáticamente al infinito, siempre que el crecimiento mantuviera la tendencia utilizada en el cálculo.

Sin embargo, este resultado no significaba que aparecerían infinitas personas sobre la Tierra.

Tampoco representaba una advertencia sobre la destrucción del planeta, un desastre natural o la desaparición repentina de la humanidad.

En realidad, el resultado mostraba las limitaciones de prolongar indefinidamente una tendencia matemática.

¿Entonces el mundo se acabará ese viernes 13?

La respuesta, de acuerdo con la evidencia científica disponible, es no existe ninguna razón demostrada para esperar una catástrofe mundial en esa fecha.

El estudio de 1960 no identificó un fenómeno físico que provocaría el fin del planeta.

Su cálculo dependía de que el crecimiento demográfico continuara acelerándose como lo había hecho durante el periodo estudiado.

Pero las tendencias de población cambiaron significativamente durante las décadas posteriores.

En consecuencia, la fecha matemática dejó de representar una proyección realista del futuro demográfico.

La investigación buscaba llamar la atención sobre el crecimiento acelerado de la población y las consecuencias de asumir que una tendencia podría mantenerse para siempre.

La proximidad del viernes 13 de noviembre de 2026 ha despertado nuevamente la curiosidad sobre aquella publicación científica.

La combinación de una fecha asociada popularmente con la mala suerte y la palabra “Doomsday”, incluida en el título original, ha contribuido a que algunas publicaciones presenten el documento como una profecía.

Sin embargo, el artículo no ofrece evidencia de un acontecimiento apocalíptico.