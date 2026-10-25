¿Albertina Sacaca tiene su estrella en Hollywood? La verdad detrás de su fotografía viral

Durante su viaje por Estados Unidos, la conocida influencer boliviana visitó el emblemático Paseo de la Fama de Los Ángeles y sorprendió a sus seguidores al mostrar una estrella que llevaba su propio nombre.

La imagen generó curiosidad entre los internautas, quienes comenzaron a preguntarse si la creadora de contenido había recibido uno de los reconocimientos más conocidos de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, detrás de la curiosa fotografía hay una explicación: se trata de una estrella personalizada de recuerdo, similar a las que pueden adquirir los turistas que visitan Hollywood.

Durante su recorrido por Los Ángeles, Albertina compartió contenido de su visita al famoso Paseo de la Fama, uno de los atractivos turísticos más reconocidos de Estados Unidos.

La influencer se fotografió junto a una estrella con su nombre y, según el relato difundido sobre su publicación, reaccionó con humor y sorpresa al mostrarla a sus seguidores.

La escena despertó comentarios y preguntas sobre la posibilidad de que hubiera sido reconocida oficialmente en Hollywood.

La imagen de Albertina con su estrella personalizada se convirtió en una curiosa anécdota de su visita a Estados Unidos.

Su publicación también permite conocer una de las experiencias turísticas que se ofrecen a quienes recorren Hollywood y desean llevarse un recuerdo con su nombre.