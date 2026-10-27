Comienzan las ventas por Todos Santos: ¿cuánto cuestan las masitas y coronas?

A pocos días de Todos Santos, comerciantes de la zona de la Cruz Verde, en la Ramada Antigua de Santa Cruz, ya ofrecen masitas, coronas y cruces para preparar las tradicionales mesas en honor a los difuntos.

Las masitas se comercializan desde Bs 1, mientras que la docena tiene un precio de Bs 10, según explicó una de las comerciantes.

La vendedora aseguró que, pese al incremento de algunos productos necesarios para la elaboración, decidieron mantener los costos para que las familias puedan realizar sus compras.

Entre las masitas disponibles se encuentran Tantawawas, cuerpitos, caballitos, corazones, estrellas y piecitos, cada una con un significado dentro de las mesas que se preparan para recibir a las almas.

Por otro lado, las coronas y cruces también forman parte de la oferta. Una de las vendedoras indicó que se comercializan desde los 7,50 bolivianos hasta los 15, dependiendo del tamaño.

En tanto, las cruces de madera tienen un precio de Bs 15.

Los puestos permanecerán en la zona de la Cruz Verde, donde las familias podrán encontrar distintas opciones para preparar sus mesas de Todos Santos.