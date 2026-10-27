Hallan a un hombre sin vida dentro de un vehículo en Puerto Suárez; investigan posible robo

Un hombre fue hallado sin signos vitales dentro de un vehículo en las últimas horas en el municipio de Puerto Suárez, en la provincia Germán Busch, departamento de Santa Cruz, cerca de la frontera con Brasil. La Policía investiga las circunstancias del hecho y, de manera preliminar, no descarta que esté relacionado con un posible robo.

El comandante de Frontera Policial de la provincia Germán Busch, Cnl. Milben Lara Quinteros, confirmó que la víctima es de sexo masculino y que el caso se investiga inicialmente como una muerte violenta.

De acuerdo con la información proporcionada por el jefe policial, la víctima presuntamente habría sido despojada de sus pertenencias, por lo que una de las hipótesis apunta a un posible robo. Sin embargo, esta línea investigativa aún debe ser esclarecida por las autoridades.

Tras conocerse el hecho, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se desplazó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo y recolectar indicios que permitan establecer las circunstancias de la muerte.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia médico-legal, procedimiento que permitirá determinar la causa exacta del fallecimiento.

Hasta el momento, la identidad de la víctima se mantiene en reserva, mientras se aguarda la confirmación oficial de sus datos y la comunicación correspondiente a sus familiares.

La Policía y el Ministerio Público continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si la muerte está relacionada con un hecho de robo u otras circunstancias.