Abogado de Jhonny Fernández denuncia injerencia política por cambios en audiencia

Samuel Durán, abogado del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, presentó una acción de libertad y denunció presuntas irregularidades e injerencia política en las decisiones judiciales relacionadas con la audiencia de su defendido, investigado por la presunta malversación de al menos Bs 191 millones.

Durán cuestionó que la audiencia cautelar haya sido reprogramada en tres oportunidades: inicialmente para el 9 de noviembre, luego para el 27 de noviembre y finalmente para este 27 de octubre.

“¿Cuándo han visto que una audiencia se modifique tres veces en dos días?”, cuestionó el abogado.

El jurista también observó la presentación de memoriales y la emisión de resoluciones vinculadas al caso. “¿Cómo pueden saber ellos qué va a ocurrir antes de que un documento llegue al Órgano judicial? O incluso antes de que un juez decrete una resolución. Eso es imposible, nadie lo puede saber”, manifestó Durán.

El abogado señaló que la supuesta injerencia provendría del Ejecutivo Municipal y estaría dirigida a influir en las autoridades judiciales para obtener una resolución favorable.

Durán insistió en que su pedido es que se respete el debido proceso y que su defendido cuente con tiempo y medios para ejercer su defensa.

“Nosotros lo que pedimos es, en realidad, que se señale un día y hora que cumplan los requisitos mínimos de respeto al debido proceso: tiempo y medios para defenderse”, sostuvo.