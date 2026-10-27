"Tiene que ir tras las rejas y devolver la plata": Nayar sobre el caso de Jhonny Fernández

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, exigió que el exalcalde Jhonny Fernández sea sancionado por las denuncias de presunta malversación de fondos y devuelva los recursos económicos observados.

La autoridad cuestionó las suspensiones judiciales y pidió que la justicia actúe conforme a la normativa.

“Jhonny Fernández tiene que responder ante la justicia, Jhonny Fernández tiene que ir tras las rejas, pero además debe devolver la plata que se han llevado de manera irregular del municipio, de las familias cruceñas”, manifestó Nayar, al señalar que esos recursos debían destinarse a salud, educación y otras necesidades de la ciudad.

La concejala cuestionó también los argumentos que llevaron a suspender una audiencia anterior y pidió que se investigue a la jueza Ana Gloria Rojas.

Según Nayar, la defensa alegó que su abogado estaba afónico, aunque minutos antes de ingresar a la audiencia habría brindado una conferencia de prensa y, al salir, volvió a atender a los medios de comunicación.

“Esto devela realmente la falta de respeto y la burla hacia las familias cruceñas”, afirmó.

La autoridad indicó que los procesos denunciados contra Fernández sumarían Bs 191 millones en presunta malversación y mencionó otros casos, entre ellos el del pavimento y el de los hospitales móviles.

“Sí o sí este señor tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley, pero además tiene que devolver los recursos económicos para que puedan ser utilizados en favor de las familias cruceñas”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó el avance de las investigaciones y denunció un presunto encubrimiento desde instancias competentes. “¿Hasta cuándo vamos a esperar que el sistema judicial en Bolivia actúe como corresponde?”, expresó.