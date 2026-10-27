Operativo en Trinidad: aprehenden a más de cinco extranjeros y secuestran armas de fuego

Un operativo conjunto entre efectivos de la Policía Boliviana y representantes del Ministerio Público dejó más de cinco personas extranjeras aprehendidas en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni.

Durante el procedimiento, los intervenidos fueron encontrados presuntamente en posesión de armas de fuego y otros elementos que serán sometidos a investigación por las autoridades competentes.

El operativo se desarrolla en el marco de acciones de seguridad e investigación. Hasta el lugar llegaron el subcomandante departamental de la Policía y el fiscal departamental, doctor Orlando Aramayo, quienes brindarán información sobre las circunstancias de la intervención.