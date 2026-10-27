El capitán Guillermo Ruiz ya está en La Paz y será investigado por el caso Marset

El capitán de la Policía Guillermo Ruiz Guzmán ya se encuentra en La Paz, donde fue ingresado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración informativa dentro de las investigaciones por la presunta desaparición de bienes vinculados al caso Sebastián Marset.

Ruiz fue aprehendido en la ciudad de Sucre y posteriormente trasladado a la sede de Gobierno para continuar con las actuaciones investigativas.

La investigación por la desaparición de bienes

El caso se centra en la presunta desaparición de maletas, dinero, relojes y otros objetos de valor de la vivienda de Sebastián Marset, luego de un operativo policial en el que se logró la captura del narcotraficante.

La investigación fue reabierta tras la difusión de un video que muestra la extracción de maletas del inmueble. Entre los aspectos que buscan esclarecer las autoridades están el destino de los objetos y la actuación de los efectivos policiales que permanecieron en la vivienda después de la salida de Marset.

Mientras Ruiz permanece en dependencias de la Felcc en La Paz, se aguarda información oficial sobre su declaración informativa y las siguientes actuaciones del Ministerio Público dentro del proceso.