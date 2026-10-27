¿Por qué vinculan al capitán Guillermo Ruiz con el caso Marset?

En medio de la investigación por la presunta desaparición de dinero, relojes y otros objetos de valor, el teniente coronel Erick Correa apunta al capitán Guillermo Ruiz Guzmán y asegura que cuenta con registros que permitirían reconstruir lo ocurrido.

Correa sostiene que fue una de las cuatro personas que conocieron los trabajos previos para capturar a Marset, en una operación que, según su versión, estuvo vigilada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Siete meses después, afirma sentirse perseguido por el Ministerio de Gobierno, teme represalias y exige garantías para un debido proceso.

La Fiscalía reabrió la investigación sobre la desaparición de bienes tras la difusión de un video que muestra la extracción de maletas de la casa del narcotraficante. Correa, Óscar Moreno y Juan Ferrufino, todos vinculados a Inteligencia de la Policía, tienen órdenes de aprehensión, según la información del caso. Ferrufino fue aprehendido el viernes y enviado al penal de Patacamaya.

Durante su audiencia, Ferrufino se declaró inocente y, con la voz quebrada, expresó temor por la seguridad de sus seres queridos.

“Nadie se habría animado a hacerlo (...). Le aseguro que si me dan detención preventiva, me van a matar, y no tengo miedo por mi vida, sino de mis hijas y de mi familia”, manifestó ante la jueza.

Correa, jefe departamental del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) de La Paz, rompió el silencio en una entrevista con Correo del Sur en la que rechazó las acusaciones en su contra.

“Estoy siendo perseguido por el Ministerio de Gobierno porque yo he sido partícipe de la captura más grande que se ha realizado en territorio boliviano, que es la captura de Sebastián Marset”, sostuvo.

El teniente coronel aseguró que, al principio, temía que se revelaran las identidades de quienes participaron en la operación y que los criminales tomaran represalias. Ahora, afirma que quienes debían garantizar su seguridad son los que lo cuestionan.

También rechazó cualquier participación en la presunta sustracción de bienes y dijo estar dispuesto a entregar a las autoridades su teléfono celular, fotografías, videos, conversaciones y reportes que, según afirma, permitirían reconstruir su intervención en el operativo.

Según su relato, Correa fue convocado por el comandante general de la Policía Boliviana después de que se difundiera el video de la extracción de maletas de la vivienda de Marset. Durante ese encuentro, le expresó sus sospechas y recibió la indicación de preparar informes para una eventual reunión con el ministro de Gobierno.

Uno de los puntos centrales de la denuncia de Correa es el tiempo que, según él, permaneció un grupo de efectivos en la vivienda después de que Marset fuera retirado del lugar.

“Son 17 elementos que se quedan entre las 3:08, cuando ya yo saco a Marset de la casa, y aproximadamente por una hora permanecen en ese inmueble, como se puede ver en los videos que han salido (...). Esos 17 elementos se quedan a cargo del capitán Ruiz Guzmán Guillermo Junior”, afirmó.

Correa sostiene que identificó al capitán Guillermo Ruiz Guzmán en las imágenes por su voz y su vestimenta. Según explicó, el oficial llevaba un pantalón verde, mientras que los demás efectivos vestían de negro.

“Entonces, yo veo que él sí introduce una maleta a esa camioneta en la que, dicen, habría salido anteriormente Sebastián Marset, cuando no es así”, señaló.

El teniente coronel agregó que Ruiz era ayudante de órdenes de Moreno y lo describió como una persona de confianza del director nacional de Inteligencia.

“En cadena de mando, él es como su hombre de confianza, es como su mano derecha, el ayudante. Entonces, de manera directa responde a él”, explicó.

Correa también cuestionó que el video difundido públicamente tenga un corte entre las 2:55 y las 3:11. Por ello, pidió que se revele la grabación completa para esclarecer lo ocurrido durante ese intervalo.