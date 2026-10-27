Aprehenden en Sucre al capitán Guillermo Ruiz, vinculado a la investigación del caso Marset

El capitán de la Policía Guillermo Ruiz fue aprehendido en Sucre en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso de Sebastián Marset. El uniformado habría formado parte del operativo policial vinculado a la aprehensión del narcotraficante uruguayo.

El comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, Martín Arequipa, confirmó que se ejecutó una orden de aprehensión contra Ruiz, quien al momento de su detención se encontraba en su domicilio, cumpliendo una comisión de estudios para el curso de capitanes.

“Se ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión. El capitán Ruiz ha sido aprehendido y está brindando la declaración que corresponde”, informó Arequipa.

Según la autoridad policial, el nombre del capitán fue mencionado durante la investigación por su anterior función como ayudante de órdenes de una autoridad. A partir de esos antecedentes, se procedió a ejecutar la orden de aprehensión.

Arequipa también señaló que el caso se investiga en La Paz, por lo que el uniformado será trasladado a esa ciudad para continuar con las actuaciones correspondientes.

El comandante agregó que Ruiz no opuso resistencia y colaboró durante el procedimiento. Explicó que el policía tenía pendientes dos exámenes del curso de capitanes que se encontraba realizando.

La aprehensión se enmarca en las diligencias investigativas del caso. Su situación jurídica y las posibles responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades competentes, en el marco del debido proceso.