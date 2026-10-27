Alerta amarilla y naranja: 10 ríos podrían desbordarse en 5 departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas hidrológicas de prioridad amarilla y naranja ante el posible incremento del nivel de varios ríos del país, una situación que podría afectar a poblaciones cercanas a sus cuencas.

De acuerdo con la información difundida, los avisos estarán vigentes desde este miércoles 28 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre y comprenden zonas de cinco departamentos: La Paz, Cochabamba, Beni, Pando y Santa Cruz.

El pronóstico advierte sobre posibles ascensos en los caudales, desbordamientos puntuales y la formación de curichis, humedales característicos de las tierras bajas. Entre las cuencas bajo vigilancia figuran las de los ríos Acre, Tahuamanu, Madre de Dios, Beni, Mamoré, Grande, Yapacaní, Mizque, Caine y Rocha.

¿QUÉ MUNICIPIOS ESTÁN BAJO ALERTA AMARILLA?

Según el reporte proporcionado, la alerta amarilla comprende los siguientes municipios:

Beni: San Ignacio.

Cochabamba: Aiquile, Alalay, Anzaldo y Arani.

La Paz: Achacachi, Achocalla, Ancoraimes y Batallas.

Pando: Bella Flor, Cobija, El Sena y Filadelfia.

Santa Cruz: Buena Vista, Colpa Bélgica, Comarapa y El Torno.

¿DÓNDE RIGE LA ALERTA NARANJA?

La advertencia de prioridad naranja incluye los siguientes municipios:

Cochabamba: Chimoré, Cocapata, Colomi y Entre Ríos.

La Paz: Achocalla, Alto Beni, Apolo y Aucapata.

Santa Cruz: San Pedro.

La alerta naranja advierte de una mayor posibilidad de crecidas que podrían derivar en desbordamientos, por lo que se recomienda prestar especial atención a las condiciones de los ríos y a los avisos de las autoridades.

Ante el pronóstico de incremento de los niveles de los ríos, se recomienda a las personas que viven cerca de las cuencas señaladas mantenerse informadas mediante los reportes oficiales y atender las instrucciones de Defensa Civil y de las autoridades locales.

También es importante evitar cruzar ríos crecidos, no acercarse a las orillas cuando el caudal aumente y no intentar atravesar caminos inundados.