¿Guardas la carne en el congelador? El truco para evitar que se reseque y pierda su sabor

Comprar carne para varios días y guardarla en el congelador es una práctica habitual en muchos hogares. Sin embargo, un error al envolverla o almacenarla puede provocar que pierda humedad, cambie su textura y no conserve el mismo sabor al cocinarla.

Una de las dudas más frecuentes es si conviene utilizar papel aluminio para congelarla. La respuesta es que sí puede ayudar, pero existen algunos cuidados importantes para aprovechar sus beneficios.

¿Es bueno envolver la carne en papel aluminio?

El papel aluminio apto para alimentos puede utilizarse para proteger la carne del contacto con el aire, uno de los factores que favorecen la resequedad y las llamadas quemaduras por congelación.

El secreto está en envolver bien cada porción, procurando que no queden espacios abiertos y que los bordes estén cerrados.

Para una protección adicional, especialmente si la carne permanecerá guardada durante varias semanas, se puede colocar el paquete dentro de una bolsa especial para congelación.

Sin embargo, es importante recordar que el aluminio no elimina bacterias ni reemplaza las medidas de higiene y refrigeración.

El truco para congelar la carne y evitar desperdicios

Antes de guardar un kilo de carne en el congelador, lo recomendable es dividirlo según la cantidad que se utilizará en cada comida.

Por ejemplo, si una familia suele preparar dos filetes para el almuerzo, puede formar paquetes de dos unidades en lugar de congelar toda la carne junta.

Esta sencilla práctica permite descongelar únicamente lo necesario, evita desperdicios y facilita la preparación de los alimentos.

También es conveniente colocar la fecha de congelación en cada paquete para llevar un mejor control.

¿Cuánto tiempo puede durar la carne congelada?

El tiempo recomendado depende del tipo de carne y de las condiciones de almacenamiento.

Según las orientaciones de FoodSafety.gov, estos son algunos plazos de referencia para mantener su calidad:

Carne molida cruda: entre 3 y 4 meses.

Filetes, chuletas y asados: entre 4 y 12 meses.

Piezas de pollo o pavo: aproximadamente 9 meses.

Carne cocinada: entre 2 y 6 meses.

Estos periodos corresponden principalmente a la conservación de la calidad. Para mantener la carne congelada correctamente, la temperatura debe permanecer en -18 °C o menos.

¡Cuidado! Así no debes descongelar la carne

Otro error frecuente es sacar la carne del congelador y dejarla durante horas sobre la mesa de la cocina.

Esta práctica puede favorecer la multiplicación de bacterias, incluso cuando el centro de la pieza todavía permanece congelado.

La opción más recomendable es pasar la carne al refrigerador, colocándola dentro de un recipiente que recoja sus jugos.

Si necesitas descongelarla con mayor rapidez, puedes utilizar agua fría con el alimento dentro de una bolsa impermeable bien cerrada, cambiando el agua aproximadamente cada 30 minutos. Después, debe cocinarse.

También es posible utilizar el microondas, siempre que la carne se cocine inmediatamente después.

¿Qué pasa si la carne presenta manchas secas?

Las manchas grisáceas o resecas pueden indicar quemaduras por congelación, que generalmente afectan la calidad, el sabor y la textura del alimento.

Estas marcas no significan necesariamente que la carne esté contaminada. Sin embargo, si hubo una interrupción prolongada de la cadena de frío o existen dudas sobre su conservación, es importante no asumir que sigue siendo segura.

La clave está en congelar porciones pequeñas, utilizar envoltorios adecuados y mantener una temperatura constante. Así podrás aprovechar mejor tus compras y reducir el desperdicio de alimentos en casa.

Preguntas frecuentes

¿Se puede congelar carne en papel aluminio?

Sí. Debe ser apto para uso alimentario y estar bien cerrado para reducir el contacto con el aire. En carnes muy saladas o marinadas con ingredientes ácidos, es preferible utilizar otro recipiente adecuado.

¿A qué temperatura debe estar el congelador?

A -18 °C o menos, manteniendo una temperatura estable.

¿Es seguro descongelar carne sobre la mesa?

No. Lo recomendable es descongelarla en el refrigerador o utilizar métodos seguros como agua fría o microondas, siguiendo las precauciones correspondientes.