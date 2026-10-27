El secreto para preparar huevos en la sartén sin añadir ni una gota de aceite

¿Te imaginas preparar unos huevos en la sartén sin utilizar ni una gota de aceite? Aunque muchas personas están acostumbradas a freírlos con grasa, existe una alternativa sencilla para conseguir una clara bien cocida y una yema cremosa: utilizar agua y aprovechar el vapor.

Este método es fácil de aplicar en casa y no requiere utensilios especiales. El secreto está en añadir una pequeña cantidad de agua, tapar la sartén y dejar que el vapor termine de cocinar la parte superior del huevo.

Además de evitar las salpicaduras de aceite caliente, esta técnica permite reducir las grasas añadidas y controlar mejor las calorías de la preparación.

La diferencia principal está en los ingredientes que se utilizan durante la cocción.

Una cucharada de aceite aporta aproximadamente 120 kilocalorías, aunque la cantidad exacta depende del tipo de aceite y del volumen utilizado. Si preparas los huevos con agua y sin añadir grasa, puedes evitar esas calorías adicionales.

Sin embargo, hay un detalle importante: el huevo ya contiene grasas naturales, especialmente en la yema. Por eso, cocinarlo con agua no elimina las grasas propias del alimento, sino que evita sumar las del aceite.

El vapor también cumple una función práctica. Mientras la base del huevo se cocina en contacto con la sartén, el calor húmedo ayuda a que la clara se cuaje por la parte superior sin necesidad de darle la vuelta.

Imagen captura RR.SS.

El resultado es una preparación que puede recordar al huevo frito, pero con una textura más suave y sin la costra que suele formarse cuando la superficie entra en contacto con una sartén muy caliente.

EL TRUCO DEL AGUA: ASÍ SE PREPARAN

Para poner en práctica este método, solo necesitas un huevo, una sartén antiadherente, una tapa y una o dos cucharadas de agua.

1. Calienta la sartén. Colócala a fuego medio-bajo para evitar que la base del huevo se cocine demasiado rápido.

2. Añade el huevo. Casca el huevo directamente en la sartén, procurando mantener la yema intacta.

3. Incorpora el agua. Vierte una o dos cucharadas por un lateral de la sartén, evitando echarlas directamente sobre la yema.

4. Tapa y deja cocinar. El agua comenzará a generar vapor, que ayudará a cocinar la parte superior del huevo. El tiempo dependerá del tamaño, la temperatura y el punto de cocción deseado.

5. Comprueba el resultado. Cuando la clara esté completamente blanca y cuajada, revisa también que la yema haya alcanzado el punto de cocción que buscas. Si necesitas una cocción más completa, déjalo unos instantes adicionales con la sartén tapada.