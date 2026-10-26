EEUU desclasifica un informe sobre un rancho con extrañas criaturas bípedas, orbes y fenómenos anómalos

En lo que parece una trama sacada de una película de ciencia ficción, un informe del Departamento de Guerra de EE. UU., hecho público este 23 de octubre, sacudió la opinión pública. El documento, elaborado por una empresa contratista del Gobierno estadounidense, saca a la luz décadas de testimonios sobre fenómenos inexplicables concentrados cerca de un rancho en Fort Duchesne, en el estado de Utah.

Entre los hallazgos más impactantes se encuentran las descripciones coincidentes de una enorme criatura bípeda de casi dos metros de altura, con aspecto "tipo perro" o "lobo", así como la presencia constante de orbes luminosos y otros sucesos anómalos, según publica el medio Clarín.

Ilustración de una criatura bípeda tipo perro/lobo dibujada por un testigo tras verla junto a su nieto en Utah (EE.UU.) (U.S. Department of War).

Misiones secretas y testimonios cruzados

El informe documenta dos expediciones de campo realizadas en marzo y abril de 2010 por un equipo de cuatro investigadores. Su objetivo era recopilar evidencias, entrevistar a la población local e instalar cámaras de vigilancia tanto en la propiedad como en sus alrededores. Aunque el nombre exacto del rancho aparece censurado en la mayor parte del texto redactado, la zona de Fort Duchesne es históricamente conocida por su concentración de fenómenos paranormales.

Para mayo de 2010, los investigadores habían entrevistado a más de 25 residentes de la zona, entre los que se encontraban oficiales de policía local, miembros de tribus nativas americanas, rancheros de la región e integrantes de la Iglesia mormona.

Lo que más llamó la atención de los analistas fue que 11 de los testigos describieron de forma completamente independiente a la misma criatura bípeda de gran tamaño, además de reportar orbes flotantes de luz. Estos relatos no son incidentes aislados: abarcan un periodo de más de 20 años de avistamientos continuos.

El informe tiene 60 páginas (U.S. Department of War).

Un catálogo de lo imposible: de aves prehistóricas a la "gente pequeña"

Más allá del misterioso "hombre lobo" bípedo, el expediente recopila una serie de relatos igualmente desconcertantes:

Entidades y fauna anómala: Se reportaron avistamientos de criaturas peludas de pequeño tamaño, seres calificados como "gente pequeña", aves de apariencia prehistórica e incluso un gusano gigante.

Huellas que desafían la física: Durante las inspecciones se fotografiaron huellas en la nieve que parecían atravesar limpiamente una cerca de alambre sin romperla ni rodearla.

Muestras de pelo y persecuciones: Un testigo relató cómo sus perros persiguieron a una de estas entidades sobrenaturales. Tras recoger muestras de pelo en el lugar, los análisis de laboratorio concluyeron de manera irónica que pertenecían a perros domésticos y mapaches.

Un mechón de pelo de un extraño ser en un alambrado de púas del rancho (U.S. Department of War).

Ciencia, tecnología e intentos de contacto

El documento también detalla el despliegue tecnológico y experimental que se planificó en el sitio. Los investigadores registraron señales electromagnéticas anómalas y diseñaron estrategias que incluían la distribución táctica de cámaras de vigilancia, el uso de plantas locales como biosensores ambientales e incluso "juegos" diseñados para intentar establecer algún tipo de comunicación con las entidades o inteligencias detrás de los fenómenos.

A pesar de la exhaustiva recolección de datos y testimonios, el informe del Pentágono se limita a presentar las declaraciones de los testigos y las observaciones de campo sin ofrecer una conclusión definitiva sobre el origen de las luces o las criaturas. Por ahora, el misterioso rancho de Utah permanece como uno de los enigmas no resueltos más fascinantes de los archivos oficiales del Gobierno estadounidense.

Ilustración de una criatura bípeda tipo perro/lobo dibujada por un testigo (U.S. Department of War).