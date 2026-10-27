Las manicuras con flores son una opción divertida, delicada y versátil para renovar tu estilo. Lo mejor es que no necesitas ser una experta en decoración ni dominar el pincel: existe una técnica sencilla que te ayudará a conseguir diseños bonitos en pocos pasos.

El secreto está en utilizar un puntero de manicura, conocido como dotting tool, o un palillo para dibujar los pétalos mediante pequeños puntos de esmalte. Con un poco de paciencia, podrás crear flores de diferentes tamaños y combinar tus colores favoritos para conseguir una manicura original.

¿QUÉ NECESITAS PARA HACER FLORES EN TUS UÑAS?

Antes de comenzar, prepara los materiales que utilizarás:

Esmalte para la base, preferiblemente en tonos claros o pastel.

Esmaltes de colores para los pétalos y el centro de las flores.

Un puntero de manicura o un palillo de madera.

Brillo transparente o top coat para sellar el diseño.

Imagen de referencia captura RR.SS.

CÓMO DIBUJAR FLORES EN LAS UÑAS PASO A PASO

1. Prepara la base

Aplica un esmalte de color blanco, rosado, nude o pastel. Deja que se seque por completo antes de comenzar con la decoración. Una base uniforme ayudará a que las flores destaquen.

2. Crea los pétalos con pequeños puntos

Sumerge la punta redonda del puntero en el esmalte que hayas elegido para la flor. Después, coloca cinco o seis puntos formando un círculo sobre la uña. Cada punto será un pétalo.

Procura dejar un pequeño espacio en el centro para añadir el siguiente detalle.

3. Añade el centro de la flor

Limpia el puntero y utiliza otro color de esmalte para crear un punto en el centro. Puedes elegir amarillo para un estilo clásico o probar tonos contrastantes para conseguir un diseño más llamativo.

4. Deja secar y sella la decoración

Espera a que el esmalte esté suficientemente seco y aplica una capa fina de brillo transparente o top coat. Este paso ayuda a proteger el diseño y proporciona un acabado más uniforme.

Imagen de referencia captura RR.SS.

Si quieres experimentar con otra técnica, puedes utilizar varios palillos de madera colocados juntos para formar los pétalos de manera simultánea.

Para probar este método, mantén las puntas alineadas y firmes, aplica una pequeña cantidad de esmalte y presiona suavemente sobre la uña. Sin embargo, el resultado puede ser menos preciso que el que se consigue colocando los puntos uno por uno.

Para principiantes, lo más recomendable es comenzar con un solo palillo y dibujar cada pétalo por separado. Así tendrás mayor control sobre el tamaño, la forma y la distribución de las flores.

Una de las ventajas de esta técnica es que puedes adaptarla a tu estilo. Prueba flores blancas sobre una base rosada para conseguir un acabado romántico, combina tonos pastel para una manicura primaveral o apuesta por colores intensos si prefieres un diseño más atrevido.

También puedes decorar una sola uña como protagonista o distribuir pequeñas flores en todas las manos para conseguir un efecto más delicado.