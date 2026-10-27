¡Tembló en Cochabamba! Reportan sismo de magnitud 3,7 en la provincia Carrasco

Un sismo de magnitud 3,7 fue registrado la mañana de este martes 27 de octubre en la provincia José Carrasco, en el departamento de Cochabamba, según el reporte de la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS-OSC).

El movimiento telúrico se produjo a las 10:19:21, hora local, y tuvo una profundidad de 26,6 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas -17.222 de latitud y -65.145 de longitud.

De acuerdo con el Observatorio San Calixto, el epicentro se ubicó a las siguientes distancias de poblaciones cercanas:

25 kilómetros al sur de Chimoré.

40 kilómetros al sureste de Villa Tunari.

57 kilómetros al suroeste de Puerto Villarroel.

Por su profundidad, el evento podría haber sido percibido en zonas próximas al epicentro.

En su boletín, el Observatorio San Calixto señala que, debido a la profundidad del evento, es probable que el movimiento haya sido sentido y pueda causar daños en regiones aledañas al epicentro.

Sin embargo, el reporte no confirma daños materiales ni personas afectadas.