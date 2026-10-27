Feria de Todos Santos vuelve a la calle Brasil: habrá desvíos en Cochabamba

La Feria de Todos Santos volverá a instalarse en el centro de Cochabamba, en la calle Brasil, entre Lanza y San Martín, al lado del mercado Calatayud. La actividad comenzará la noche del martes 27 de octubre y se extenderá hasta el mediodía del domingo 1 de noviembre, pese a los intentos de reubicar a los comerciantes y al rechazo de conductores que transitan por la zona.

El intendente municipal, Enrique Navia, informó que durante varias semanas se realizaron reuniones con comerciantes y representantes de las organizaciones territoriales de base (OTB) para trasladar la feria a otros espacios, como la Fexco, la plazuela de San Sebastián y La Coronilla. Sin embargo, no se logró un acuerdo.

“Estamos a horas de la Fiesta de Todos Santos y han intervenido vecinos de la OTB para apoyar a los comerciantes. Los mismos comerciantes de la Calatayud también los han apoyado para que puedan vender este año en ese sector”, explicó Navia.

¿Qué calles estarán cerradas?

La Alcaldía autorizó el cierre de la calle Brasil, entre Lanza y San Martín. También se contempla el cierre de la calle Punata, desde Lanza hacia la República. Sin embargo, Navia aclaró que las intersecciones de las calles Lanza, San Martín y Aroma no estarán cerradas.

Los comerciantes permanecerán en el lugar desde la noche de este martes 27 de octubre, con atención a partir del miércoles 28, hasta el domingo 1 de noviembre al mediodía. La salida está prevista para la noche del domingo, con el objetivo de dejar despejada la vía el lunes, que también es feriado.

El municipio coordina con Movilidad Urbana los desvíos vehiculares y anunció que enviará notas a los representantes del transporte libre y federado.

Conductores cuestionan la ubicación

La decisión de mantener la feria en la calle Brasil generó críticas de conductores que circulan por esta ruta. Los choferes lamentaron que nuevamente se haya favorecido a los comerciantes y advirtieron que la instalación de los puestos provocará trancaderas y congestionamiento vehicular.

Los conductores también cuestionaron que no se haya concretado la reubicación de la feria, pese a los intentos de la Alcaldía.