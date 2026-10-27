Vivienda social: ¿dónde presentar tu carpeta para acceder al beneficio?

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) recibe solicitudes para acceder a sus programas de vivienda social, dirigidos principalmente a familias en situación de vulnerabilidad. Las personas interesadas deben presentar su carpeta con la documentación correspondiente en las oficinas de la entidad o en los municipios que tengan convenios vigentes.

El director ejecutivo de AEVivienda, Jorge Alberto Vaca, informó que la institución trabaja en cinco programas que contemplan la construcción de casas nuevas, refacciones, ampliaciones y soluciones habitacionales en comunidades urbanas.

La nueva gestión busca priorizar a quienes realmente necesitan una vivienda y modificar los mecanismos de selección de beneficiarios.

¿Dónde presentar la carpeta?

Las personas interesadas pueden acudir a las siguientes instancias:

Oficinas de AEVivienda: para presentar la documentación y solicitar la evaluación correspondiente.

Alcaldías con convenios vigentes: los municipios identifican las zonas de intervención y coordinan con la entidad la evaluación de los solicitantes.

Vaca explicó que, después de recibir las solicitudes, se analiza la situación de cada familia para determinar quiénes cumplen los requisitos y necesitan mayor atención.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La entidad priorizará a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, entre ellas:

Personas con discapacidad.

Familias que tengan integrantes con discapacidad.

Madres solteras.

Familias en situación de desventaja.

Los solicitantes deberán presentar la documentación requerida y someterse a una evaluación socioeconómica y de sus condiciones habitacionales, según el programa al que postulen.

Asimismo, cuando la modalidad lo requiera, deberán contar con un terreno o acreditar la propiedad del lote.

¿Qué pasa si no tienes terreno?

Para las personas que no cuentan con un lote, AEVivienda contempla la modalidad de comunidades urbanas, que incluye departamentos o viviendas con terreno y construcción.

En estos casos, los municipios pueden aportar los terrenos, mientras que la entidad coordina la ejecución o el financiamiento de las soluciones habitacionales mediante convenios.

También se prevé facilitar el acceso a través de créditos con tasas de interés bajas, gestionados mediante entidades bancarias. Los solicitantes deberán cumplir las condiciones establecidas por el banco.

¿Se puede solicitar una refacción o ampliación?

Sí. Uno de los programas está dirigido a familias que viven en espacios reducidos o en condiciones inadecuadas, por ejemplo, en uno o dos cuartos y sin baño ni cocina.

La entidad contempla obras de refacción y ampliación para mejorar las condiciones de habitabilidad.

“Nos hemos enfocado en viviendas nuevas, en las refacciones que son para las personas que tienen dos cuartitos, que necesitan su baño, cocina y así ampliar para que puedan vivir cómodamente”, explicó Vaca.