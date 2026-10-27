Defensa de Jhonny Fernández recusa a jueza antes de su audiencia cautelar

La defensa del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, presentó una recusación contra la jueza Ana Gloria Rojas y solicitó que se aparte del proceso, una medida que pone en riesgo la instalación de la audiencia cautelar prevista para este martes 27 de octubre, a partir de las 12:00.

Pese a que la Justicia denegó la acción de libertad presentada por los abogados de Fernández, la audiencia aún no logra instalarse debido a los nuevos recursos promovidos por su defensa.

En el piso 6 del Palacio de Justicia se aguarda la llegada del exalcalde para la audiencia, en la que se debe analizar la solicitud de medidas cautelares en su contra. Sin embargo, la recusación presentada contra la jueza mantiene en suspenso el inicio del acto judicial.

La defensa pide apartar a la jueza

El abogado defensor informó que se solicitó que la jueza Ana Gloria Rojas sea apartada del conocimiento del caso. La recusación es un mecanismo legal que permite a las partes pedir que una autoridad judicial deje de intervenir en un proceso cuando consideran que existen motivos que ponen en duda su imparcialidad.

La presentación de este recurso se suma a otras acciones impulsadas por los abogados de Fernández, que cuestionaron decisiones relacionadas con la audiencia y buscan evitar que se instale en las condiciones previstas.

Previamente, la Justicia rechazó la acción de libertad planteada por la defensa y confirmó la audiencia cautelar para este martes al mediodía.

Investigación por más de Bs 191 millones

El proceso se relaciona con una investigación por la presunta malversación de más de Bs 191 millones provenientes de créditos municipales destinados a 17 proyectos de obras públicas que, según la denuncia de la Alcaldía, no fueron ejecutados o quedaron inconclusos. Entre las obras mencionadas figuran el viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia.

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra solicita la detención preventiva del exalcalde. La audiencia cautelar deberá definir las medidas que correspondan dentro de esta investigación, aunque la recusación presentada contra la jueza podría impedir que el acto judicial comience según lo previsto.