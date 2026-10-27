Detectan cómo ingresan objetos prohibidos a El Abra; reforzarán la seguridad

El director del penal de El Abra, Gustavo Prieto, informó que personas ajenas al recinto lanzan objetos desde una avenida ubicada en el sector oeste, utilizando una especie de catapulta, tras el hallazgo de celulares, dinero, sustancias sospechosas y alcohol durante un operativo sorpresa.

En ese contexto, anunció que se reforzarán los controles, se solicitará más personal policial y se gestionará el cambio de los efectivos que llevan varios años en el lugar.

Prieto explicó que, mediante reportes de inteligencia y operativos coordinados con el Comando Departamental de la Policía y unidades como la UTOP , se identificaron dos mecanismos que permiten el ingreso de objetos prohibidos al recinto penitenciario.

Uno de ellos es el lanzamiento de productos desde el exterior. La autoridad policial dijo que personas que transitan por la avenida del sector oeste, entre ellas familiares y amigos de los internos, arrojan objetos durante la madrugada. Entre los productos que ingresan de esta manera, mencionó sustancias controladas, marihuana y alcohol.

El director del recinto señaló que el muro perimetral de ese sector presenta vulnerabilidades y que existe una separación de aproximadamente 15 metros respecto a la población. Por ello, indicó que ya se remitieron informes al Comando Departamental y a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario para reforzar la infraestructura.

Un escáner no funciona

Otro de los problemas identificados está relacionado con los equipos de control en los ingresos. Prieto explicó que el penal cuenta con un escáner para revisar los objetos que ingresan, pero el escáner corporal no funciona.

Ante esta situación, señaló que se realizan requisas personales a cargo del personal policial, respetando el pudor y los derechos de las personas. Sin embargo, reconoció que existen dificultades para cubrir todos los controles debido a que los efectivos también deben cumplir otras tareas, como trasladar a los privados de libertad a sus audiencias.

Actualmente, el recinto cuenta con 80 funcionarios policiales distribuidos en dos turnos, con 40 efectivos por turno. Prieto indicó que coordinó con el comandante departamental para incrementar el patrullaje y reforzar la seguridad interna y externa.

Además, informó que se solicitó el cambio total del personal, debido a que algunos efectivos llevan entre dos y tres años destinados al penal, así como la incorporación de más policías.

Los sustancias halladas en el último operativo. Foto: Pol. Boliviana

Buscan elevar el muro

Entre las medidas planteadas están aumentar la altura del muro perimetral, que actualmente alcanza los 10 metros, y evaluar la instalación de una malla o un techo que permita retener los objetos lanzados desde el exterior.

Prieto afirmó que ya se realizaron las solicitudes correspondientes y que esperan una respuesta para subsanar las vulnerabilidades detectadas.

El director, quien asumió el cargo hace dos semanas, aseguró que los operativos sorpresa se realizarán de manera frecuente y en coordinación con el Comando Departamental de la Policía. También pidió la intervención de Inspectoría para controlar y supervisar al personal policial.

Las medidas anunciadas se producen después de un operativo sorpresa donde se encontraron 14 celulares, Bs 10.000 en poder de un interno, bebidas alcohólicas, además de sustancias que se presume serían cocaína y marihuana.

Anuncian sanciones

Respecto a las posibles responsabilidades, el director aseguró que se elaborarán informes para remitirlos a las instancias correspondientes. En el caso de los internos, indicó que los hallazgos se incorporarán a sus antecedentes y se enviará una resolución al juzgado, lo que podría agravar su situación.

Asimismo, confirmó que un funcionario policial fue sorprendido y deberá someterse al régimen disciplinario establecido por la Ley 101. Si corresponde una intervención del Ministerio Público, afirmó que también se procederá por esa vía.