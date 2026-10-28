Contratos de alquiler: las cláusulas que pueden evitar conflictos

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, la abogada Ana Karen Salazar recomendó a las personas que alquilan una vivienda formalizar el acuerdo mediante un contrato escrito y, de ser posible, protocolizarlo ante un notario de fe pública.

Advirtió que los acuerdos verbales pueden generar dificultades al momento de demostrar las condiciones pactadas y buscar una solución ante posibles conflictos.

“Mayormente se habla de estos contratos verbales que las personas no respetan. Entonces, la verdad, es recomendable 100% hacerlo por escrito. Mucho mejor si lo hacen protocolizar”, señaló Salazar.

Explicó que los contratos privados también tienen validez, aunque su reconocimiento puede requerir procedimientos adicionales que toman tiempo.

Otro de los temas abordados fue el incremento del precio del alquiler durante la vigencia del contrato. La abogada indicó que, si existe un acuerdo escrito, ambas partes deben respetar las condiciones establecidas.

Sin embargo, aclaró que el monto puede modificarse si existe un acuerdo entre el propietario y el inquilino.

“Siempre es recomendable que se hagan los contratos y que se respeten, porque igual cambiar los montos sería un incumplimiento de parte del arrendador”, sostuvo. En ese sentido, aconsejó incluir cláusulas claras sobre las condiciones del arrendamiento y las consecuencias de incumplirlas.

Salazar también se refirió al derecho a la privacidad de las personas que alquilan una vivienda, particularmente cuando el propietario decide vender el inmueble y necesita mostrarlo a posibles compradores.

Explicó que el hecho de ser dueño no le da derecho a ingresar de manera arbitraria ni a interrumpir la privacidad del inquilino, por lo que recomendó coordinar previamente cualquier visita y llegar a acuerdos entre ambas partes.

Respecto al pago de los servicios básicos y los gastos adicionales, como los incrementos en la factura de electricidad por el uso de electrodomésticos, la abogada señaló que estas condiciones deben quedar establecidas desde el inicio del alquiler.

“Ahí se tiene que establecer quién va a pagar los servicios básicos, quién va a pagar algunas refacciones o algunas cosas que le pasen al bien inmueble”, manifestó.