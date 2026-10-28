¡Karumanta volverá a los escenarios! Retomará sus actividades tras la tragedia que enlutó al grupo

Después de una de las etapas más dolorosas de su historia, el grupo boliviano Karumanta anunció que volverá a los escenarios en noviembre, con la promesa de mantener vivo el legado de sus compañeros fallecidos en un trágico accidente de tránsito.

El anuncio fue realizado por Ariel Tarquino, quien, junto a Julio, comunicó a las familias, amistades y seguidores de la agrupación que decidieron retomar las actividades musicales. El mensaje fue compartido mediante un video publicado en las redes sociales del grupo.

“Queremos anunciar a nuestras familias, amistades y seguidores de la agrupación que hemos decidido retomar las actividades del grupo Karumanta”, expresaron.

Un regreso dedicado a quienes ya no están

Los integrantes sobrevivientes explicaron que esta decisión también está motivada por el deseo de honrar a sus seres queridos y continuar con la historia de la agrupación.

En su mensaje, recordaron con emoción a Pedro Tarquino, Jefferson Tarquino, Daniel Chambi, Reynaldo Álvarez y Edwin Flores, quienes perdieron la vida en el accidente.

“Porque a ninguno de ellos le hubiera gustado que Karumanta muera aquí y que su historia se quede aquí. Nosotros estamos para seguir con este legado que nos han dejado, de seguir escribiendo la historia de Karumanta”, manifestaron.

Sus palabras reflejan la intención de transformar el dolor en una razón para continuar con el proyecto musical que construyeron durante años.

Ariel Tarquino anunció que la agrupación retomará sus presentaciones durante noviembre y que su primer compromiso será en el vecino país de Argentina.

“Vamos a volver con más fuerza, por nuestro director y nuestros seres queridos, que desde arriba van a cantar con nosotros, como siempre lo hemos hecho”, expresó.

El regreso también estará marcado por un objetivo especial: encaminarse hacia los 20 años de trayectoria musical, una fecha significativa para la historia del grupo.

El anuncio llega después del accidente ocurrido el 13 de octubre de 2026 en la carretera Oruro-Cochabamba, cerca de Paria, donde el vehículo que transportaba a la agrupación chocó frontalmente contra una volqueta.

El siniestro dejó cinco integrantes fallecidos y varios afectados. Entre los sobrevivientes se encuentra Juan Carlos Tarquino, director de Karumanta, quien resultó gravemente herido y permaneció internado en terapia intensiva, según los antecedentes proporcionados.

Los integrantes que anunciaron el retorno señalaron que su decisión también está dedicada a él, mientras continúa su proceso de recuperación.