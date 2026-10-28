Nilton Condori cumple trámite ante la Contraloría y regresa a San Pedro, donde permanece detenido

El senador suplente suspendido Nilton Condori presentó su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado y, tras cumplir con el procedimiento, retornó al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

La abogada del legislador, Fabiola Canaviri, informó que su defendido se apersonó ante la institución de control y luego fue trasladado nuevamente a la cárcel, donde permanece detenido.

Condori permanece detenido por una investigación penal

Condori fue aprehendido el 18 de octubre de 2026, en cumplimiento de una orden emitida por el Ministerio Público dentro de una investigación por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo.

El proceso se inició a denuncia del diputado Édgar Manolo Rojas Paz y también incluye al expresidente Evo Morales y a otras personas.

La orden de aprehensión, emitida el 16 de octubre, señala riesgos procesales de fuga y obstaculización, conforme a la fundamentación fiscal.

Tras su aprehensión, Condori fue conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz y posteriormente trasladado al penal de San Pedro.