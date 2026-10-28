Destruyen nueve fábricas de pasta base de cocaína en el Trópico de Cochabamba

Efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) destruyeron e incineraron nueve fábricas móviles destinadas a la elaboración de pasta base de cocaína en el sindicato Puerto Zudáñez, perteneciente a la Central Agraria La Unión, en la provincia Chapare de Cochabamba.

La intervención permitió encontrar e incinerar 410 litros de droga líquida, además de sustancias químicas y otros materiales utilizados en la elaboración de sustancias controladas.

De acuerdo con el reporte del operativo, en las nueve instalaciones móviles se hallaron carbonato de sodio, ácido sulfúrico concentrado, gasolina y cemento, elementos que fueron incinerados junto con las fábricas.

Las instalaciones estaban destinadas a la producción de pasta base de cocaína, según el informe de la intervención.

La destrucción de una de las fábricas. Foto: Felcn

Operativo contra el narcotráfico

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) señaló que el procedimiento representa una acción contra la producción ilícita de sustancias controladas en el Trópico de Cochabamba.

Asimismo, Umopar informó que continúa desarrollando acciones de interdicción al narcotráfico en esta región del departamento.