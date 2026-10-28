“De repente frenó”: camión impactó contra un micro que terminó contra una barda en Santa Cruz

Un camión chocó contra un micro en inmediaciones del cuarto anillo y la avenida Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra. Tras el impacto, el micro terminó contra una barda, con daños en la parte trasera y el vidrio quebrado.

De acuerdo con la información preliminar, el micro circulaba por la avenida y, presuntamente, intentaba estacionarse cuando fue impactado por el camión. La fuerza del choque provocó que el vehículo de transporte público terminara contra la barda, mientras que el camión también sufrió daños en su parte delantera.

Al explicar lo ocurrido, el conductor del camión aseguró que el micro frenó de manera repentina y que no consiguió detenerse a tiempo debido a las condiciones de la vía.

“Estaba en medio, casi en medio estaba. Y de repente él ha frenado, el camión no agarró el freno, como estaba lloviendo. Sí, eso nomás sería”, manifestó.

Consultado sobre si no logró frenar antes del impacto, el conductor respondió afirmativamente.

El accidente también ocasionó daños materiales fuera de los vehículos. Según el reporte desde el lugar, el choque afectó a una venta de vehículos y a una empresa de seguridad que funcionan en la zona.

En cuanto a las personas afectadas, el informe preliminar señala que el conductor del micro sufrió algunos golpes y que algunos pasajeros presentaron lesiones leves. Los afectados fueron acompañados a una clínica para recibir atención médica y, según la información proporcionada, no presentaban lesiones de gravedad.

Tras el hecho, se aguardaba la llegada de la Unidad Operativa de Tránsito para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias del accidente.