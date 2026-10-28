Paz y alcaldes de siete municipios de La Paz priorizan obras en educación, caminos y producción

El presidente Rodrigo Paz se reunió en la Casa Grande del Pueblo con los alcaldes de Caquiaviri, Palca, Ichoca, Ayo Ayo, Licoma, Mecapaca y Patacamaya para revisar las necesidades de sus municipios y priorizar proyectos destinados a mejorar los servicios, la conectividad y las oportunidades productivas de sus comunidades.

“Las reuniones permiten coordinar con los gobiernos municipales las prioridades de cada territorio y avanzar en proyectos que respondan a las necesidades de las familias, fortalezcan la producción local y mejoren las condiciones de vida en las comunidades paceñas”, señala una nota de prensa.

Con el alcalde de Caquiaviri, Froilán Mamani, se acordó priorizar la construcción de las unidades educativas Nacional Achiri y Nacional Antaquini. En materia de caminos, se dará atención a los puentes vehiculares Río Janco Aranca–Casillunca y Bucamaya. También se contemplan proyectos de enlosetado para mejorar la conexión con plazas, centros de salud y escuelas, además de iniciativas productivas comunales relacionadas con la crianza de camélidos y la producción de alevines.

En la reunión con el alcalde de Palca, David Luna, se priorizaron obras educativas como la ampliación de aulas y laboratorios en la Unidad Educativa San Jerónimo de Uni, mejoras en Caín Valaya, la construcción de la Unidad Educativa Acuani, la edificación de tinglados escolares y la conclusión del Módulo BTH Integral Productivo Palca.

La agenda vial incluye los puentes El Chorro, Molienda y Jurileque, la conclusión del puente Gualberto Villarruel, pavimento rígido y enlosetados. También se revisaron obras de defensa contra riadas, proyectos productivos comunales y gestiones para la construcción de presas y sistemas de riego.

Con los alcaldes de Ichoca y Ayo Ayo se analizaron proyectos para fortalecer la educación, la salud y la producción. En Ichoca, se trabajará en la reactivación y conclusión de la Unidad Educativa Simón Bolívar y del Centro de Salud Integral, además de proyectos de enlosetado, puentes, agua potable y alcantarillado. También se impulsan iniciativas productivas vinculadas a la crianza de camélidos y al cultivo de papa.

En Ayo Ayo, se contempla el desarrollo de un balneario de aguas termales como parte de un circuito turístico municipal, junto con mejoras en centros de salud, enlosetados, nuevas aulas y ambientes para el Bachillerato Técnico Humanístico. La agenda incluye estudios para la construcción de puentes y proyectos productivos relacionados con la carne vacuna, la cebolla y la quinua.

En Licoma, durante la reunión con el alcalde, se priorizó la conclusión del colegio y se planteó la construcción de un hospital. Además, se propuso crear una plaza educativa forestal para poner en valor la flora y las palmeras de la región. La agenda también contempla puentes vehiculares, enlosetados y un proyecto productivo de gallineros y apicultura en la comunidad de Coma.

Con el alcalde de Mecapaca se revisaron proyectos productivos y comunales relacionados con la producción de flores, la crianza de ganado vacuno, el cultivo de papa y hortalizas, y la instalación de gallineros. Asimismo, se abordaron obras de protección en el río La Paz y nuevos enlosetados en Huaricana y Huaricana Baja.

En el encuentro con el alcalde de Patacamaya se priorizó un paquete de inversión inmediata cuya ejecución comenzará el próximo año. Las iniciativas incluyen la construcción de un tinglado escolar, inversiones en una unidad educativa, enlosetados, un proyecto de riego, un proyecto lechero del PAR III y el mantenimiento de la carretera hacia Macara.

Fuente: ABI.