Emiten aviso de nevada y descenso de temperaturas para las zonas altas de La Paz

La Dirección de Prevención de Riesgos y Resiliencia Urbana del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emitió este martes un Aviso de Nevada y Descenso de Temperaturas para la jurisdicción paceña, instando a la población a tomar previsiones y mantenerse atenta a las recomendaciones del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el SAT, las condiciones climáticas registrarán cambios significativos durante las próximas horas:

Fecha y hora de inicio: Miércoles 28 de octubre de 2026, a partir de las 00:00 horas (hora aproximada).

Duración estimada: Aproximadamente 8 horas.

Zonas afectadas: Sectores ubicados en cotas superiores a los 4.100 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante el descenso de las temperaturas y la posibilidad de acumulación de nieve en las zonas elevadas de la ciudad y vías de acceso, las autoridades municipales recomiendan:

Abrigarse adecuadamente: Especialmente niños, adultos mayores y personas vulnerables para prevenir enfermedades respiratorias. Precaución al conducir: Moderar la velocidad en carreteras y avenidas altas, ya que el hielo o la nieve pueden cristalizar la calzada y reducir la visibilidad. Seguir reportes oficiales: Mantenerse informado a través de los canales del Sistema de Alerta Temprana (SAT) y el municipio paceño para conocer la evolución del clima.

Aviso de nevada