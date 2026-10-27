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Emiten aviso de nevada y descenso de temperaturas para las zonas altas de La Paz

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz advierte sobre la presencia de nevadas para este miércoles 28 de octubre, con especial afectación en sectores superiores a los 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Milen Saavedra

27/10/2026 19:41

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Emiten aviso de nevada y descenso de temperaturas para las zonas altas de La Paz. Foto de Aditya Vyas en Unsplash
La Paz, Bolivia

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La Dirección de Prevención de Riesgos y Resiliencia Urbana del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz emitió este martes un Aviso de Nevada y Descenso de Temperaturas para la jurisdicción paceña, instando a la población a tomar previsiones y mantenerse atenta a las recomendaciones del Sistema de Alerta Temprana (SAT).

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el SAT, las condiciones climáticas registrarán cambios significativos durante las próximas horas:

  • Fecha y hora de inicio: Miércoles 28 de octubre de 2026, a partir de las 00:00 horas (hora aproximada).

  • Duración estimada: Aproximadamente 8 horas.

  • Zonas afectadas: Sectores ubicados en cotas superiores a los 4.100 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante el descenso de las temperaturas y la posibilidad de acumulación de nieve en las zonas elevadas de la ciudad y vías de acceso, las autoridades municipales recomiendan:

  1. Abrigarse adecuadamente: Especialmente niños, adultos mayores y personas vulnerables para prevenir enfermedades respiratorias.

  2. Precaución al conducir: Moderar la velocidad en carreteras y avenidas altas, ya que el hielo o la nieve pueden cristalizar la calzada y reducir la visibilidad.

  3. Seguir reportes oficiales: Mantenerse informado a través de los canales del Sistema de Alerta Temprana (SAT) y el municipio paceño para conocer la evolución del clima.

Aviso de nevada


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