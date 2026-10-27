Impulsan crédito de $us 95 millones para transformar el tramo Santa Bárbara – Caranavi en los Yungas

Viajar por la carretera que conecta el norte de La Paz con el resto del país demanda destreza, paciencia y resistencia a la accidentada geografía de los Yungas. Para cambiar la realidad de una ruta marcada por pendientes pronunciadas, precipicios y terrenos inestables, se oficializó la gestión de un crédito de 95 millones de dólares otorgado por la CAF que permitirá ejecutar obras de envergadura en el tramo Santa Bárbara – Caranavi.

Las obras de este Tramo I abarcarán 38,2 kilómetros entre las localidades de Santa Bárbara y Chojña (Ruta 3 de la Red Vial Fundamental). La propuesta no es una simple repavimentación, sino un plan integral de ingeniería diseñado para domeñar las difíciles condiciones geológicas de la zona.

Diariamente, más de 2.300 vehículos desafían este camino, de los cuales un 30% corresponde al transporte pesado que traslada alimentos y mercadería. Comunidades enteras como Quenallata, Challa, Agua Milagro, Puerto León, Alto Choro y Bajo Choro dependen exclusivamente de esta arteria para llegar a los mercados y conectarse con la sede de Gobierno, a 95 kilómetros del inicio del tramo.

La intervención dotará a los municipios de Coroico y Caranavi de un camino seguro y resguardado de los habituales derrumbes que interrumpen el paso en época de lluvias, beneficiando de forma directa a más de 69.700 habitantes.

Más allá del impacto local, la ruta Santa Bárbara – Caranavi constituye una arteria vital para la integración económica. Forma parte del Corredor Estratégico Oeste – Norte, la vía clave que articula el departamento de La Paz con las llanuras del Beni y las salidas internacionales hacia Perú, Chile y Brasil.

Para los próximos años se prevé que el tráfico diario casi se duplique, alcanzando cerca de 4.000 vehículos hacia el 2046. Además, se contempla a futuro la preinversión para un Tramo II (21,5 km), con lo que se completará la renovación total de los 60 kilómetros que unen a Santa Bárbara con Caranavi, convirtiendo una de las rutas más desafiantes en un eje moderno de desarrollo y turismo.

Tras la promulgación del decreto que autoriza la firma del préstamo con la CAF, el contrato deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación final, paso previo a la licitación y arranque de las obras en la vía.