Eva Copa declara como sindicada por homicidio culposo tras mazamorra en Achocalla el 2024

La tarde de este martes, la exalcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, se presentó a declarar en el municipio de Achocalla en calidad de sindicada por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, dentro del proceso abierto tras la riada y mazamorra registrada en la gestión 2024.

El caso se remonta a febrero del año 2024, cuando un deslizamiento de tierra y lodo procedente del municipio de El Alto descendió e ingresó a la zona Arcoíris, ubicada en la jurisdicción de Achocalla. El desastre natural dejó un trágico saldo de tres personas fallecidas, cerca de 40 damnificados con daños estructurales en sus inmuebles y al menos 20 vehículos sepultados o afectados, según los denunciantes.

A la conclusión de la audiencia de declaración informativa, la parte demandante criticó la postura asumida por la exautoridad municipal durante el interrogatorio.

"Lamentablemente en febrero del año 2024, una mazamorra ingresó de la ciudad de El Alto hacia Achocalla, a la zona de Arcoíris (...). Hoy día, la señora Eva Copa vino y con total signo de inhumanidad ha declarado de que ella no sería la responsable, siendo que como autoridad máxima ejecutiva, ella es la responsable sobre estos hechos", aseveró Ramiro Paz, abogado patrocinante de las víctimas y la parte denunciante.

De acuerdo con la representación legal de los afectados, la exalcaldesa habría deslindado cualquier grado de culpa o negligencia edil durante su comparecencia. No obstante, la querella sostiene que, al haber ejercido el cargo de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en el momento del desastre, le correspondía la responsabilidad sobre las medidas de prevención y la gestión de riesgos en las zonas limítrofes.

El proceso penal continúa en curso en el municipio de Achocalla, donde las autoridades judiciales deberán determinar las probables responsabilidades penales y los siguientes pasos procesales dentro de la investigación.