El dólar paralelo sube este martes y así cierra la jornada

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este martes 27 de octubre con una fuerte tendencia al alza a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 12,14 para la compra y Bs 12,13 para la venta.

El dólar paralelo se dispara este martes y así cierra la jornada

El comportamiento de la divisa mostró un incremento acelerado durante toda la fecha:

Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 11,87 para la compra y Bs 12,05 para la venta.

Mediodía (12:00): Avanzó a Bs 12,09 para la compra y Bs 12,07 para la venta.

Cierre: Alcanzó su pico máximo del día, situándose en Bs 12,14 para la compra y Bs 12,13 para la venta.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,02.