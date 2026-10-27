El dólar paralelo sube este martes y así cierra la jornada

La divisa estadounidense registró un marcado ascenso a lo largo del día en el mercado informal.
27/10/2026 18:09
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La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este martes 27 de octubre con una fuerte tendencia al alza a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.
Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 12,14 para la compra y Bs 12,13 para la venta.
El comportamiento de la divisa mostró un incremento acelerado durante toda la fecha:
Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 11,87 para la compra y Bs 12,05 para la venta.
Mediodía (12:00): Avanzó a Bs 12,09 para la compra y Bs 12,07 para la venta.
Cierre: Alcanzó su pico máximo del día, situándose en Bs 12,14 para la compra y Bs 12,13 para la venta.
Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,02.
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