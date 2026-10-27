Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Noticias

El dólar paralelo sube este martes y así cierra la jornada

La divisa estadounidense registró un marcado ascenso a lo largo del día en el mercado informal.

Milen Saavedra

27/10/2026 18:09

Agregar Reduno en
El dólar paralelo se dispara este martes y así cierra la jornada
Bolivia

Escuchar esta nota

La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este martes 27 de octubre con una fuerte tendencia al alza a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 12,14 para la compra y Bs 12,13 para la venta.

El dólar paralelo se dispara este martes y así cierra la jornada

El comportamiento de la divisa mostró un incremento acelerado durante toda la fecha:

  • Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 11,87 para la compra y Bs 12,05 para la venta.

  • Mediodía (12:00): Avanzó a Bs 12,09 para la compra y Bs 12,07 para la venta.

  • Cierre: Alcanzó su pico máximo del día, situándose en Bs 12,14 para la compra y Bs 12,13 para la venta.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,02.


Mira la programación en Red Uno Play

Comentarios

Más leídas

Más noticias

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados