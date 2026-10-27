Luego de que se emitiera el mandamiento de aprehensión en su contra, la Justicia emitió formalmente una orden de arraigo contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Max Jhonny Fernández Saucedo, prohibiendo su salida del país dentro de la investigación que se le sigue por el delito de malversación de fondos.

El documento judicial, formalizado mediante un Mandamiento de Arraigo con fecha 27 de octubre de 2026, ordena al Director Distrital de Migración aplicar de inmediato la restricción de viaje para el imputado. La medida cautelar fue dispuesta por Ana Gloria Rojas Flores, Jueza Décimo de Instrucción, Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de la Capital, a través del Auto Interlocutorio de Declaratoria de Rebeldía en el caso.

La causa penal es seguida por el Ministerio Público a denuncia del alcalde Carlos Manuel Saavedra Saavedra, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.

Se procesa al exalcalde por la presunta comisión del delito de Malversación, previsto y sancionado por el Art. 144 del Código Penal (modificado por la Ley N° 1390 de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción). Fernández enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en el manejo de aproximadamente Bs 191 millones provenientes de créditos municipales destinados a proyectos de infraestructura.

Con la emisión de este mandato, la orden se suma a la instrucción de aprehensión anunciada por el fiscal Gary Flores tras la inasistencia injustificada de Fernández a su audiencia cautelar. Las autoridades buscan evitar la salida de la exautoridad del territorio nacional y concretar su aprehensión para ponerlo a disposición del juzgado competente.

Emiten orden de arraigo contra Jhonny Fernández y se prohíbe su salida del país