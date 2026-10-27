La inseguridad no da tregua en el Cambódromo. Lo que comenzó como una denuncia por el robo de fierros de las bancas de este concurrido parque lineal de Santa Cruz de la Sierra terminó exponiendo una situación aún más preocupante: vecinos aseguran que delincuentes también sustraen vallas metálicas, cables eléctricos y otros bienes públicos, dejando varios sectores deteriorados y a oscuras.

Tras los constantes reclamos difundidos a través del Ojo Ciudadano de Red Uno, la Subalcaldía del Distrito Municipal 5 intervino para resguardar el mobiliario urbano afectado y evitar que continúen los robos.

La subalcaldesa del Distrito Municipal 5, Yohana Taborga, confirmó que desde hace tiempo se registran robos de las estructuras metálicas de los asientos, una situación que también afecta a otras plazas de la ciudad.

"Lamentablemente, desde un tiempo para acá estamos sufriendo robos de los fierros de las bancas, no solamente en el Cambódromo, sino en algunas otras plazas", manifestó la autoridad.

Ante los constantes destrozos, la Subalcaldía decidió retirar las bancas y trasladarlas a sus instalaciones, donde permanecerán bajo custodia mientras se realizan los trabajos de mantenimiento y reparación.

Taborga indicó que los robos suelen producirse durante la madrugada y atribuyó los daños a personas que sustraen las estructuras metálicas para comercializarlas. Además, pidió a la población evitar la compra de piezas robadas en chatarrerías.

"Pedirle a la población que no compre, no sea parte, no sea cómplice de comprar en la chatarrería el fierro que es de los asientos", expresó.

La autoridad municipal anunció que en un plazo de 30 días se prevé concluir las reparaciones y restituir la totalidad de las bancas en el Cambódromo.

Pero el problema no termina con los asientos. Vecinos del sector denunciaron al Ojo Ciudadano que también se están robando las vallas metálicas instaladas en el perímetro del parque lineal.

Una de las habitantes relató que encontró una malla desprendida y decidió resguardarla para evitar que fuera sustraída. Posteriormente, entregó la estructura a la subalcaldesa del distrito.

La situación genera preocupación entre quienes viven en los alrededores, pues aseguran que los bienes públicos se están convirtiendo en blanco constante de robos y actos de vandalismo.

A los daños contra el mobiliario urbano se suma una denuncia todavía más alarmante: los constantes asaltos que, según los vecinos, se registran en los alrededores del Cambódromo, especialmente durante la noche.

"Hay muchos asaltos aquí en la esquina, frente al Cambódromo, por el semáforo, ahí en el puente. Ponen cuchillos, machetes y asaltan a los jóvenes", denunció una vecina.

Los habitantes señalan que la falta de iluminación agrava la inseguridad. Según sus testimonios, personas desconocidas sustraen cables del alumbrado público para vender el cobre, dejando varios tramos en completa oscuridad.

Uno de los vecinos aseguró que el sector comprendido entre el quinto y sexto anillo lleva más de un mes sin iluminación adecuada, situación que incrementa el temor de las familias.

También denunció que sorprendieron a personas robando medidores y cables eléctricos.

Cansados de los robos y de la sensación de inseguridad, algunos habitantes manifestaron su desesperación e incluso señalaron que consideran tomar justicia por mano propia.